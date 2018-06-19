Известный актёр вывел голодающего Сенцова на чистую воду

Известный актёр на собственном опыте опроверг, что осуждённый украинский режиссёр Олег Сенцов умирает от голода в российской тюрьме. Заслуженный артист РФ Василий Мищенко сам испытал, что такое длительная голодовка, однако он не только не умер, но напротив, чувствовал себя необыкновенно хорошо.

«Когда я не ел 40 дней, ушло 12 кг…собираюсь побить собственный рекорд — пойду на 60 дней голодовки.. сообщу, когда пойдёт точка отсчёта… (интересно, выдюжу?). Вода, утром кофе и одна чайная ложка мёда… и всё», — написал актёр в Facebook.

Однако актёр театра «Современник» Мищенко не разделяет страха звёзд за Сенцова.

«Было тяжело первые 10 дней.. (тянуло поесть).. а потом появилась «лёгкость необыкновенная» — прямо как в тексте Хлестакова в «Ревизоре»… работал, играл спектакли, жизнь шла своею чередой», — рассказал актёр о собственном опыте.

Пример Мищенко — не единственный в своём роде. Актёр вспомнил об одной знакомой женщине, которая тоже голодала шесть месяцев. В результате ей удалось похудеть со 140 до 65 килограммов и избавиться от донимавших её хронических болезней.

«Голод, оказывается, делает чудеса», — подытожил Мищенко.

В таком случае за Сенцова действительно не стоит беспокоиться, он точно протянет ещё месяцев пять без еды, решил Манукян.

Тем временем, пользователям не даёт покоя внешний вид Сенцова. Украинский режиссёр не только не выглядит измождённым, но, кажется, даже набирает вес. Действительно, с начала голодовки 14 мая Сенцов прибавил в весе два килограмма, подтвердила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Сейчас состояние украинского режиссёра оценивают как удовлетворительное, ему ежедневно ставят специальные капельницы. Однако сколько это может продолжаться, неизвестно. Украинцу предстоит провести в российской тюрьме 20 лет по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества.