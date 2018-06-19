На орловской сцене состоялась премьера пьесы Тургенева «Людоед Микоколембо»

БРЯНСК, 19 июн — РИА Новости . Премьера музыкального спектакля по ранее не переведенному на русский язык произведению Тургенева «Людоед Микоколембо», написанному на французском языке, состоялась в Орле во вторник, сообщает правительство региона.

"Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева 19 июня представил музыкальный спектакль «Людоед Микоколембо», поставленный по обнаруженным в архивах Полины Виардо и Канадском университете рукописям Ивана Тургенева", — говорится в сообщении.

200-летие юбилея Тургенева

Уникальная постановка приурочена к 200-летию юбилея писателя. Сказка-оперетта была написана классиком на французском языке как пьеса для домашнего театра. Ранее она не переводилась на русский, не публиковалась, не имела сценического воплощения. Постановка стала возможной благодаря помощи специалистов Орловского объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева и поддержки правительства Орловской области, сообщают власти.

Отмечается, что премьера спектакля стала частью программы уже стартовавших в области праздничных мероприятий, которые приурочены к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

В течение лета и осени в Орловской области запланировано проведение фестиваля классической музыки «Тургеневская музыкальная осень», фестиваля «Мода на русское», а также многочисленные конкурсы, выставки и другие акции, связанные с творчеством писателя.

Тургенев в Орловской области

"Тургенев — не просто великий русский писатель. Для Орловской области это часть самосознания, культурного кода. Поэтому мы считаем важным не только сохранять, но и поддерживать широкий интерес к его творческому наследию. Орловская область — это литературный край. Культура — одно из наших преимуществ, точка роста", — приводятся слова врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова

Отмечается также, что в Орловской области сформирован туристический кластер, в рамках которого реализуются проекты по литературному туризму. По итогам 2017 года въездной и внутренний туристический поток в Орловской области превысил 350 тысяч человек. Благодаря юбилейным мероприятиям и активному продвижению региона на российском и международном туристском рынке в этом году власти рассчитывают увечить этот показатель до полумиллиона человек, отмечается в сообщении.