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На Бродвее поставят мюзикл-байопик о Майкле Джексоне
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На Бродвее поставят мюзикл-байопик о Майкле Джексоне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Наследники Майкла Джексона и театральная компания Columbia Live Stage объявили о скорой постановке мюзикла о жизни Майкла Джексона.
Как пишет издание Variety, у шоу пока нет названия, однако известно, что премьера состоится в 2020 году в одном из театров Бродвея.
В основу сюжета ляжет пьеса о Майкле Джексоне двукратной обладательницы Пулитцеровской премии Линн Ноттедж. Предполагается, что в мюзикл войдут хиты Thriller, Smooth Criminal, Beat It и Don't Stop 'Til You Get Enough. Пока неизвестно, затронет ли постановка такую сложные для наследников Майкла Джексона тему, как обвинения в растлении несовершеннолетних.
Постановщиком мюзикла и его главным хореографом выбран лауреат театральной премии «Тони», звезда балета контемпорари Кристофер Уилдон.
Ранее стало известно, что наследники Майкла Джексона судятся с телеканалом ABC и студией Disney из-за документального фильма «Последние дни» из-за незаконного использования песен поп-исполнителя.
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