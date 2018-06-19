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Путин поздравил старейшее балетное заведение мира с 280-летием
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Путин поздравил старейшее балетное заведение мира с 280-летием 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Путин высоко оценил педагогов и выпускников Академии Русского балета имени Вагановой.
Академия русского балета имени Вагановой отмечает свое 280-летие. Достижения образовательного учреждения отметил президент России Владимир Путин.
— Талантливые педагоги и наставники, выпускники Академии внесли уникальный вклад в становление и развитие русского балета, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Президента России.
Отметим, что академия основана в 1738 году. Она является одной из старейших балетных школ мира.
По случаю юбилея академии пройдет праздничная программа. Она включает два концерта в Москве.
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