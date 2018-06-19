Путин поздравил старейшее балетное заведение мира с 280-летием

Путин высоко оценил педагогов и выпускников Академии Русского балета имени Вагановой.

Академия русского балета имени Вагановой отмечает свое 280-летие. Достижения образовательного учреждения отметил президент России Владимир Путин.

— Талантливые педагоги и наставники, выпускники Академии внесли уникальный вклад в становление и развитие русского балета, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Президента России.

Отметим, что академия основана в 1738 году. Она является одной из старейших балетных школ мира.

По случаю юбилея академии пройдет праздничная программа. Она включает два концерта в Москве.