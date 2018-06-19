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Путин: педагоги и выпускники Академии им. Вагановой приумножают славу русского балета
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Путин: педагоги и выпускники Академии им. Вагановой приумножают славу русского балета 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам гала-концерта в честь 280-летия Академии русского балета имени Вагановой. Текст телеграммы размещен во вторник на сайте Кремля.
"Вы по праву можете гордиться талантливыми педагогами и наставниками, блистательной плеядой выпускников, которые внесли поистине уникальный вклад в становление и развитие русского балета", — говорится в сообщении.
Академия, основанная в 1738 году, является одной из старейших балетных школ мира, отметил глава государства. «Отрадно, что вы сумели сохранить непреходящую связь времен, идеи и заветы своих предшественников, атмосферу духовности и созидания. И сегодня приумножаете славу русского балета, дарите людям радость настоящего искусства», — добавил Путин, пожелав коллективу учебного заведения успехов и вдохновения.
Праздничная программа юбилея академии включает два концерта в Москве. Один из них пройдет во вторник на Исторической сцене Большого театра России, второй — в среду в Государственном Кремлевском дворце. Будут исполнены произведения известного балетмейстера Мариуса Петипа, 200-летний юбилей со дня рождения которого празднуется в этом году.
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