Путин: педагоги и выпускники Академии им. Вагановой приумножают славу русского балета

МОСКВА, 19 июня. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам гала-концерта в честь 280-летия Академии русского балета имени Вагановой. Текст телеграммы размещен во вторник на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться талантливыми педагогами и наставниками, блистательной плеядой выпускников, которые внесли поистине уникальный вклад в становление и развитие русского балета", — говорится в сообщении.

Академия, основанная в 1738 году, является одной из старейших балетных школ мира, отметил глава государства. «Отрадно, что вы сумели сохранить непреходящую связь времен, идеи и заветы своих предшественников, атмосферу духовности и созидания. И сегодня приумножаете славу русского балета, дарите людям радость настоящего искусства», — добавил Путин, пожелав коллективу учебного заведения успехов и вдохновения.

Праздничная программа юбилея академии включает два концерта в Москве. Один из них пройдет во вторник на Исторической сцене Большого театра России, второй — в среду в Государственном Кремлевском дворце. Будут исполнены произведения известного балетмейстера Мариуса Петипа, 200-летний юбилей со дня рождения которого празднуется в этом году.