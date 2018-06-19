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Ее пятилетний сын сначала был в замешательстве, когда она пригласила его на свидание. Но ее поступок — это золото!
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Ее пятилетний сын сначала был в замешательстве, когда она пригласила его на свидание. Но ее поступок — это золото! 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Я часто слышала про отцов, которые приглашают своих дочерей на свидания, но мы не должны забывать про наших сыновей! Я начала брать своего сына на свидание, когда ему исполнилось 5 лет. Мы не только очень весело проводим вместе время, но и это дает мне возможность научить его быть джентльменом. Он открывал мне дверь машины, и дверь в театр. Передавал наши билеты и покупал попкорн, в том числе платил за него со своих карманных денег.
После того, как мы вышли из театра, мне даже не пришлось напоминать ему, чтобы открыть двери для меня. Он взволнованно подбежал к машине и открыл мою дверь для меня! Когда мы поехали домой, я поняла, что нам надо заправиться, и мы заехали на заправку. Там, он (под моим руководством) заплатил за бензин и залил его в бак. Мы чудесно провели время вдвоем, и он попросил меня, чтобы мы больше ходили на свидания вдвоем.
Мы не только должны показать нашим дочерям, каким должен быть настоящий мужчина, но мы должны научить наших сыновей, как стать таким мужчиной. Не забывайте о наших сыновьях. Они так же важны.
Теперь я наблюдаю за своим сыном, как он придерживает двери для всех, не только девочек. Но когда он придерживает дверь именно для девочек, он всегда говорит: «Джентльмен, всегда пропускает даму вперед!»
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