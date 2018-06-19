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Умер внук основателя Театра Вахтангова
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Умер внук основателя Театра Вахтангова 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В Москве умер Евгений Вахтангов. Он был внуком основателя Театра Евгения Вахтангова и работал художником, в том числе в театре деда.
Помимо основной деятельности, Вахтангов преподавал, был академиком Российской Академии художеств и до последних дней экспериментировал, совершенствуясь в своём мастерстве.
Тёзка и внук Евгения Вахтангова всегда был самым желанным гостем в театре имени деда и периодически привлекался в качестве художника-оформителя для некоторых постановок.
Печальную новость сообщили в пресс-службе театра. Дату и место прощания с живописцем объявят позже.
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