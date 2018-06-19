Умер внук основателя Театра Вахтангова

В Москве умер Евгений Вахтангов . Он был внуком основателя Театра Евгения Вахтангова и работал художником, в том числе в театре деда.

Помимо основной деятельности, Вахтангов преподавал, был академиком Российской Академии художеств и до последних дней экспериментировал, совершенствуясь в своём мастерстве.

Тёзка и внук Евгения Вахтангова всегда был самым желанным гостем в театре имени деда и периодически привлекался в качестве художника-оформителя для некоторых постановок.

Печальную новость сообщили в пресс-службе театра. Дату и место прощания с живописцем объявят позже.