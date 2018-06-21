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Мариинский театр покажет премьеру оперы «Царская невеста»
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Мариинский театр покажет премьеру оперы «Царская невеста» 

Пятый канал 24 минуты назад
Фото: Пятый канал
Премьера оперы композитора Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», которая была создана по драме Льва Мея, состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 21 июня, сообщает пресс-служба театра.
Отмечается, что постановку осуществил режиссер Александр Кузин, а за дирижерским пультом во время премьерных показов будет находиться Валерий Гергиев. Партии в спектакле готовят ведущие солисты оперной труппы: Станислав Трофимов, Анна Денисова, Анастасия Калагина, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Екатерина Сергеева и Михаил Петренко.
Споры о девятой опере Римского-Корсакова продолжались почти до самой кончины автора. Рецензенты писали об «опрощении» композитора, стремившегося к «примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы».
Ранее Пятый канал сообщал, что в середине мая звезда Мариинского театра Диана Вишнева родила сына.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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