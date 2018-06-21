Мариинский театр покажет премьеру оперы «Царская невеста»

Премьера оперы композитора Николая Римского-Корсакова «Царская невеста», которая была создана по драме Льва Мея, состоится в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 21 июня, сообщает пресс-служба театра.

Споры о девятой опере Римского-Корсакова продолжались почти до самой кончины автора. Рецензенты писали об «опрощении» композитора, стремившегося к «примирению требований новой музыкальной драмы с формами старой оперы».