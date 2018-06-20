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МАМТ представит премьеру оперы Верди «Макбет»
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МАМТ представит премьеру оперы Верди «Макбет» 

ТАСС 4 минуты назад
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) представляет премьеру оперы Джузеппе Верди «Макбет» по одноименной трагедии Шекспира, постановку которой осуществил драматический режиссер Кама Гинкас. Серия премьерных показов, начинающаяся в среду, продолжится 21 и 22 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе МАМТ Ирина Горбунова, добавив, что на все премьерные представления билеты полностью раскуплены.
"По традиции перед премьерой в рамках постоянно действующего просветительского проекта «Студия» мы провели «Лекционные выходные» (16 и 17 июня) для потенциальных зрителей нового спектакля", — рассказала Горбунова. По ее словам, состоялись четыре бесплатные лекции, осветившие все стороны работы над спектаклем. Так, первая лекция была посвящена экранизациям «Макбета», другая называлась «Макбет» — пьеса", еще одна встреча прошла под девизом «Макбет» — опера".
Пресс-атташе МАМТ напомнила, что Верди был поглощен драматической мощью «Макбета» и называл шекспировскую пьесу одним из величайших творений человечества. В содружестве с Франческо Пьяве он написал текст либретто и создал по сути новаторское произведение: в партитуре «Макбета» композитор стал делать пометки не только музыкального, но и чисто театрального свойства, и, готовя премьеру первой редакции в 1847 году, особенно был требователен к актерским качествам певцов.
"Не случайно, что уже в ХХ веке к оперному «Макбету» Верди часто обращались режиссеры драмы", — подчеркнула Горбунова. Новую постановку в МАМТ готовит известный драматический режиссер Кама Гинкас. «Он не переносит действие в современность, а напротив, погружает нас в доисторические времена. Согласно замыслу режиссера, марсианский пейзаж на сцене воссоздал художник Сергей Бархин», — рассказала собеседница ТАСС.
Музыкальным руководителем постановки выступил главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. «Для трех премьерных показов подготовлены три разных состава исполнителей главных партий», — проинформировала Горбунова.
"После премьеры — 23 июня — мы решили провести встречу с режиссером спектакля Камой Гинкасом и художником Сергеем Бархиным, чтобы зрители смогли пообщаться с постановщиками и обсудить впечатления от увиденного", — заключила пресс-атташе МАМТ.
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