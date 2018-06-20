МАМТ представит премьеру оперы Верди «Макбет»

"По традиции перед премьерой в рамках постоянно действующего просветительского проекта «Студия» мы провели «Лекционные выходные» (16 и 17 июня) для потенциальных зрителей нового спектакля", — рассказала Горбунова. По ее словам, состоялись четыре бесплатные лекции, осветившие все стороны работы над спектаклем. Так, первая лекция была посвящена экранизациям «Макбета», другая называлась «Макбет» — пьеса", еще одна встреча прошла под девизом «Макбет» — опера".

Пресс-атташе МАМТ напомнила, что Верди был поглощен драматической мощью «Макбета» и называл шекспировскую пьесу одним из величайших творений человечества. В содружестве с Франческо Пьяве он написал текст либретто и создал по сути новаторское произведение: в партитуре «Макбета» композитор стал делать пометки не только музыкального, но и чисто театрального свойства, и, готовя премьеру первой редакции в 1847 году, особенно был требователен к актерским качествам певцов.

"Не случайно, что уже в ХХ веке к оперному «Макбету» Верди часто обращались режиссеры драмы", — подчеркнула Горбунова. Новую постановку в МАМТ готовит известный драматический режиссер Кама Гинкас. «Он не переносит действие в современность, а напротив, погружает нас в доисторические времена. Согласно замыслу режиссера, марсианский пейзаж на сцене воссоздал художник Сергей Бархин », — рассказала собеседница ТАСС.

Музыкальным руководителем постановки выступил главный дирижер МАМТ Феликс Коробов . «Для трех премьерных показов подготовлены три разных состава исполнителей главных партий», — проинформировала Горбунова.

"После премьеры — 23 июня — мы решили провести встречу с режиссером спектакля Камой Гинкасом и художником Сергеем Бархиным, чтобы зрители смогли пообщаться с постановщиками и обсудить впечатления от увиденного", — заключила пресс-атташе МАМТ.