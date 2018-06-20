Певцы из Сербии и Германии исполнят оперу у истоков Ангары

Оперу Римкого-Корсакова «Царская невеста» 18 августа исполнят певцы из Сербии и Германии под открытым небом в этнографическом музее «Тальцы».

«Живыми декорациями будут служить памятники деревянного зодчества — Спасская проездная башня, галерея тына, караульная изба», — сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Предполагается, что оперу увидят 800 человек. Для этого сейчас на территории музея установят сцену и установят скамейки.

Для реализации новой постановки оперы приглашены солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Государственной симфонической капеллы России и Большого театра, а также оперные певцы из Сербии и Германии.