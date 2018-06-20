Ещё
Певцы из Сербии и Германии исполнят оперу у истоков Ангары
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Певцы из Сербии и Германии исполнят оперу у истоков Ангары 

sibnovosti.ru 47 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
Оперу Римкого-Корсакова «Царская невеста» 18 августа исполнят певцы из Сербии и Германии под открытым небом в этнографическом музее «Тальцы».
«Живыми декорациями будут служить памятники деревянного зодчества — Спасская проездная башня, галерея тына, караульная изба», — сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Предполагается, что оперу увидят 800 человек. Для этого сейчас на территории музея установят сцену и установят скамейки.
Для реализации новой постановки оперы приглашены солисты Московского музыкального театра «Геликон-опера», Государственной симфонической капеллы России и Большого театра, а также оперные певцы из Сербии и Германии.
Режиссером спектакля стал народный артист Татарстана Эдуард Трескин.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Самые сексуальные блондинки из сериалов
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение