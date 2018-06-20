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Грымов «переселил» горьковских героев из ночлежки на Рублевку
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Грымов «переселил» горьковских героев из ночлежки на Рублевку 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В новой постановке режиссер сохранил оригинальный текст автора, однако изменил время и место действия пьесы.
В этом месяце в театре «Модерн» состоялась премьера нового спектакля Юрия Грымова. Постановка пьесы Максима Горького «На дне» приурочена к 150-летию со дня рождения писателя. Юрий Грымов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что изменилось в новом прочтении пьесы, читайте только на НСН.
«В постановках, которые я делаю в театре «Модерн», текст автора для меня является неприкосновенным. Вот и сейчас, когда мы ставили «На дне» по Максиму Горькому, я не изменил текст ни на грамм. Он и так вполне отвечает самым актуальным событиям современности. Единственное, что действие пьесы я перенес в сегодняшний день, и основные персонажи у меня — не бедные обитатели ночлежки, а очень даже состоятельные жители luxury — района (какой-нибудь условной Рублевки). Но текст горьковский в постановке звучит, и звучит он очень актуально, потому, что внутреннее крушение человека никак не связано с тем, сколько у него денег. Все это — про сегодняшнюю Россию», — подчеркнул режиссер.
Этим летом увидеть спектакль «На дне» в постановке Юрия Грымова можно будет 20, 21 и 26 июня в театре «Модерн».
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