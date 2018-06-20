Московский театр «ШДИ» завершает сезон спектаклем «Безымянная звезда»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости . Режиссер Александр Огарев выпускает вторую премьеру подряд в московском театре «Школа драматического искусства» ("ШДИ"), где возглавляет свою художественную лабораторию, спектакль «Безымянная звезда» завершит текущий театральный сезон в «ШДИ», сообщает пресс-служба театра.

Только что Огарев представил современную версию «Дачников» Максима Горького, и под конец сезона он выпускает спектакль по знаменитой пьесе румынского автора Михая Себастиана «Безымянная звезда» в соавторстве с известным художником Виктором Шилькротом , добавили в пресс-службе.

Премьера состоится 20 и 22 июня в трехъярусном «Глобусе», созданном по образцу шекспировского The Globe, уточнили в театре.

Пьеса написана в 1942 году Иосифом Гехтером, носившим желтую звезду и жившим в гетто.

"Сам автор — удивительный человек, еврей, который сумел выжить и после всего пережитого им ужаса написал такую светлую вещь", — сказал РИА Новости Огарев.

Сюжет пьесы, которую многие знают по фильму Михаила Козакова , конечно, остался, но в спектакле, по словам режиссера, он старался подчеркнуть особый романтизм вещи.

В этой пьесе создатели спектакля увидели грустную сказку для взрослых о вспыхнувшей любви и о ее невозможности. Притчу о посвященных людях, наделенных знанием о неочевидных вещах. В этот круг посвященных попадает главная героиня — Мона. Это приносит ей влюбленность и последующий трагический выбор.