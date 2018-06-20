Театр Наций представит премьеру спектакля «Утопия»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости . Режиссер Марат Гацалов , который уже работал в Театре Наций над спектаклем «Дыхание», номинированным на премию «Золотая маска», поставил на этой сцене новый спектакль «Утопия». Премьерные показы пройдут 20, 21 и 22 июня, сообщили в пресс-службе театра.

"Утопия" — пьеса одного из лучших современных драматургов Михаила Дурненкова , с работы над текстом которого началась режиссерская карьера Гацалова. Он дебютировал в 2008 году пьесой драматурга «Хлам», а в 2010 поставил его пьесу «Экспонаты».

В спектакле «Утопия» впервые на сцену театра Наций выйдет народный артист России Андрей Соколов , звезда советского кинохита «Маленькая Вера». Он исполнит роль успешного бизнесмена, попытавшегося воссоздать утопию в российской глубинке. Герои спектакля — люди, у которых почти не осталось надежды. Есть только «Утопия» — старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг решил возродить бизнесмен из столицы.

"Мне кажется, что все утопии не про то, как сделать наше общество разумнее, добрее и лучше, а про общность, про возможность быть вместе. Утопия — это когда придумано нечто технологическое или наоборот гуманитарное, что позволяет космосу одного человека быть близким и доступным космосу другого. Потому что этот пресловутый другой есть и ад, и рай, и ветер, и облака, и травы, и звери, и воспоминания, и закат в дачном окне, и отпечаток надышанного детского пятачка на этом самом стекле", — сказал Дурненков.

По словам драматурга, и «наша история, этот бесконечный и тягучий российский сон, она в том числе о попытке добиться этой одинаковости и понятности, сравнять личность всех со всеми, построить гигантский коллективный муравейник добра и созидания».