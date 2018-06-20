В Порхове 30 июня пройдет фестиваль ремесленной культуры

Фестиваль ремесленной культуры «Пришелонское плетение» пройдет 30 июня на территории Порховского дома ремесел. Площадка у Дома ремесел превратится в территорию творчества. Главными героями праздника станут порховичи — мастера по плетению из природных материалов, рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

В 12.00 начнет работу ярмарка с участием мастеров Пскова и области, а также представителей Клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден». В этот день псковские и порховские мастера проведут мастер-классы по ткачеству поясов, плетению из природных материалов, народной традиционной кукле, пальчиковой кукле, росписи по керамике и другому творчеству. Зрители смогут пообщаться с уникальными мастерами и художниками, в том числе с участниками студии «Псковский кукольный дом».

Также в программе игровые мероприятия и спектакли, которые начнутся в 14.00. На площадке реконструкторов можно будет познакомиться с интересными историческими персонажами, пострелять в лучном тире. Посетителей ожидают спектакли двух коллективов: семейного театра «Колыбель» (Галерея «Герцена, 6») и самодеятельного театра «Лоскуток» при Политехническом колледже. Дети смогут поиграть в «Игры нашего двора», поводить хороводы. На фестивале выступит псковский ансамбль «Уграда».

Добавим, «Пришелонское плетение» проводится в рамках цикла фестивалей ремесла «Псковский стиль» Областным центром народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре в четвертый раз.