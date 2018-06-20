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17 июня в Зеленограде прошёл праздник в честь Дня отца
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17 июня в Зеленограде прошёл праздник в честь Дня отца 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
На берегу Школьного озера, у корпуса 1002 были организованы концертная и игровая программы, прошли конкурсы, дети катались на лошадях и мотоциклах.
День отца — пока не официальный праздник, в России отмечается с 2008 года. 17 июля праздник организовали Культурный Центр «Доброволец» и Центр поддержки многодетных семей «МногоМама» Зеленоградского филиала.
На празднике папы с азартом участвовали в многочисленных конкурсах, показывая свои таланты, ум, силу, ловкость. В конце соревнований участники получили подарки от спонсоров праздника.
На концертной площадке выступили ученики хореографической студии «Аленка»: София Салаева, Алина Михайлова, Яна Абайдулова. Порадовали гостей музыкальные инсценировки ансамбля «Нотный зонтик» и семья Архангельских. На сцене выступил гость — Владимир Брилёв, участник шоу «Х-фактор. Главная сцена». Вёл мероприятие Евгений Николаев— актёр театра и кино. Хорошее настроение было обеспечено всем гостям.
На празднике была возможность для детей покататься на мотоциклах мотошколы «МотоПрактика», и на лошадях.
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