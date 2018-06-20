17 июня в Зеленограде прошёл праздник в честь Дня отца

На берегу Школьного озера, у корпуса 1002 были организованы концертная и игровая программы, прошли конкурсы, дети катались на лошадях и мотоциклах.

День отца — пока не официальный праздник, в России отмечается с 2008 года. 17 июля праздник организовали Культурный Центр «Доброволец» и Центр поддержки многодетных семей «МногоМама» Зеленоградского филиала.

На празднике папы с азартом участвовали в многочисленных конкурсах, показывая свои таланты, ум, силу, ловкость. В конце соревнований участники получили подарки от спонсоров праздника.

На концертной площадке выступили ученики хореографической студии «Аленка»: София Салаева, Алина Михайлова , Яна Абайдулова. Порадовали гостей музыкальные инсценировки ансамбля «Нотный зонтик» и семья Архангельских. На сцене выступил гость — Владимир Брилёв , участник шоу «Х-фактор. Главная сцена». Вёл мероприятие Евгений Николаев — актёр театра и кино. Хорошее настроение было обеспечено всем гостям.

На празднике была возможность для детей покататься на мотоциклах мотошколы «МотоПрактика», и на лошадях.