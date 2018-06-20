Один из старейших театров Лондона Royal Haymarket стал «русским»

Один из старейших театров лондонского Вест-Энда — Королевский театр Хеймаркет (Royal Haymarket) — теперь номинально может считаться «русским». Его приобрел выходец из СССР, миллиардер Леонард Блаватник

Входящая в его холдинг компания Access Entertainment купила театр у компании Louis I Michaels Ltd. Сумма сделки не оглашается, но по данным газеты The Stage, она составляет примерно 45 млн фунтов стерлингов (около 60 млн долларов).

в 20 млрд долларов

(третий в рейтинге богатейших жителей Великобритании), родился в 1957 году в Одессе, учился в Москве, в институте железнодорожного транспорта, на одном курсе с Виктором Вексельбергом , а в 1978 году вместе с родителями эмигрировал в США.

В 2010 году он стал британским гражданином и с тех пор активно и щедро инвестирует в искусство: пожертвовал галерее современного искусства Тейт (Tate Modern) 50 млн фунтов, за что новое крыло галереи было названо его именем; 5 млн фунтов он перечислил на новый вестибюль Музея Виктории и Альберта, а еще 75 млн фунтов — Оксфордскому университету, где открылась бизнес-школа имени Блаватника. За свою благотворительную деятельность в 2017 году Блаватник получил в Британии рыцарский титул.

При покупке театра Royal Haymarket, который с 1970-х годов находился в руках одной семьи, Блаватнику пришлось выдержать серьезную конкуренцию — охотников на такой лакомый кусок в самом сердце Вест-Энда нашлось немало. Но у выходца из СССР было преимущество — его холдинг Access Entertainment ранее уже инвестировал в театральные постановки «День сурка» и «Хеллоу, Долли!» в США, а также в «Школу рока» в Нью-Йорке и Лондоне.

Как сообщает, некоторые арт-критики полагают, что эта сделка выводит театральные подмостки на уровень предметов современного искусства, куда богатые также будут стремиться инвестировать средства.

История возникновения театра Royal Haymarket датируется 1720-м годом, когда он был известен как «маленький театр на улице Хэй», где в XVIII веке находился фермерский рынок и продавалось сено (отсюда название улицы Haymarket — «сенной рынок»).