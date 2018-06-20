Один из старейших театров Лондона Royal Haymarket стал «русским» 

Один из старейших театров лондонского Вест-Энда — Королевский театр Хеймаркет (Royal Haymarket) — теперь номинально может считаться «русским». Его приобрел выходец из СССР, миллиардер Леонард Блаватник.
Входящая в его холдинг компания Access Entertainment купила театр у компании Louis I Michaels Ltd. Сумма сделки не оглашается, но по данным газеты The Stage, она составляет примерно 45 млн фунтов стерлингов (около 60 млн долларов).
Миллиардер Леонид Валентинович Блаватник, состояние которого оценивается примерно
в 20 млрд долларов
(третий в рейтинге богатейших жителей Великобритании), родился в 1957 году в Одессе, учился в Москве, в институте железнодорожного транспорта, на одном курсе с Виктором Вексельбергом, а в 1978 году вместе с родителями эмигрировал в США.
В 2010 году он стал британским гражданином и с тех пор активно и щедро инвестирует в искусство: пожертвовал галерее современного искусства Тейт (Tate Modern) 50 млн фунтов, за что новое крыло галереи было названо его именем; 5 млн фунтов он перечислил на новый вестибюль Музея Виктории и Альберта, а еще 75 млн фунтов — Оксфордскому университету, где открылась бизнес-школа имени Блаватника. За свою благотворительную деятельность в 2017 году Блаватник получил в Британии рыцарский титул.
При покупке театра Royal Haymarket, который с 1970-х годов находился в руках одной семьи, Блаватнику пришлось выдержать серьезную конкуренцию — охотников на такой лакомый кусок в самом сердце Вест-Энда нашлось немало. Но у выходца из СССР было преимущество — его холдинг Access Entertainment ранее уже инвестировал в театральные постановки «День сурка» и «Хеллоу, Долли!» в США, а также в «Школу рока» в Нью-Йорке и Лондоне.
Как сообщает, некоторые арт-критики полагают, что эта сделка выводит театральные подмостки на уровень предметов современного искусства, куда богатые также будут стремиться инвестировать средства.
История возникновения театра Royal Haymarket датируется 1720-м годом, когда он был известен как «маленький театр на улице Хэй», где в XVIII веке находился фермерский рынок и продавалось сено (отсюда название улицы Haymarket — «сенной рынок»).
В 1766 году театр получил королевскую лицензию для показа «серьезной драмы», а в начале XIX века переехал в другое здание, но на той же улице, перепланированное архитектором Джоном Нэшем. Сегодня в театре 893 зрительских места и весьма разнообразный репертуар. Этим летом там идет комедия Мольера «Тартюф», в прошлом году была поставлена пьеса американского классика Эдварда Олби «Коза, или Кто такая Сильвия?» с Дэмиэном Льюисом в главной роли. В прежние годы на сцене Royal Haymarket c успехом прошли постановки «В ожидании Годо» Беккета и «Один слуга, два господина» Ричарда Бина — адаптация комедии Гольдони «Слуга двух господ».