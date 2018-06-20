Партнер Вексельберга купил один из старейших лондонских театров почти за $60 млн

Компания Access Entertainment, принадлежащая миллиардеру Леонарду Блаватнику (№48 в глобальном списке Forbes , состояние — $20,2 млрд), приобрела театр Royal Haymarket — один из старейших в лондонском Вест-Энде. «Соединенное Королевство — дом для многих наиболее выдающихся мировых артистов», — заявил Блаватник. — «Мы гордимся тем, что являемся новыми владельцами театра и будем поддерживать его давние традиции художественного мастерства».

Официально сумма сделки не раскрывалась, но по данным британского театрального портала The Stage, составила около 45 миллионов фунтов стерлингов ($59,3 млн). Это рекордная сумма для лондонского рынка недвижимости (если рассматривать инвестиции в здания театров) и гораздо больше, чем в 2014 году потратил на покупку театра Victoria Palace (тоже в Вест-Энде) театральный продюсер Кэмерон Макинтош . Известный постановкой мьюзиклов «Волосы» и «Призрак оперы» Макинтош приобрел здание театра за 26 миллионов фунтов стерлингов ($41,1 млн).

Блаватник не только установил рекорд, но и существенно превысил начальную цену аукциона. Когда театр, построенный в 1720 году, был выставлен на продажу в начале текущего года компанией Louis I Michaels Ltd, стартовая цена находилась в пределах 12-15 млн фунтов стерлингов ($15,8-19,7 млн). Об этом также писал The Stage, чей редактор Элистер Смит назвал первоначальную цену «немного завышенной, но не неподъемной». Театр, которому почти 200 лет, требует ремонта, объяснял Смит, но поскольку Royal Haymarket относится к объекту архитектурного наследия, любые изменения в его экс— и интерьере могут быть разрешены только в самых исключительных обстоятельствах.

Кроме того, репертуар театра составляют как правило старые классические пьесы, которые не способны привлечь большую аудиторию. Соотвественно Royal Haymarket сложно рассматривать как стабильный источник дохода. Например в сезоне 2015-2016 годов в театре шла постановка «Человек-слон» с участием Брэдли Купера , его операционная прибыль составила 431 107 фунтов стерлингов ($600 000). Уже в следующем сезоне она упала 55 967 фунтов ($69 300). Кроме того, Блаватник приобрел здание в аренду на 67 лет — в отличие от Макинтоша, которому театр Victoria Palace достался без каких-либо ограничений.

Для Блаватника это далеко не первая инвестиция в мир искусства. Он один из главных инвесторов Бродвея. В течение 2017 года миллиардер вложил деньги в семь спектаклей на Бродвее, общие сборы которых составили $61,4 млн Блаватник также пожертвовал £260 млн британской галерее современного искусства Tate Modern, которая назвала в честь миллиардера одно из своих зданий. Access Entertainment также принадлежит звукозаписывающая Warner Music Group, купленная в 2011 году за $3,3 млрд

Блаватник родился на Украине, вырос в Москве, а в 1978 году эмигрировал в США. Вместе с Виктором Вексельбергом он в 1991 году основал холдинг «Ренову» . Позднее Вексельберг и Блаватник приобрели долю в нефтяной компании ТНК-BP. Продажа в 2013 году 12,5% доли в нефтяной компании принесла Блаватнику $7 млрд

Сегодня через компанию Sual Partners Блаватник и Вексельберг владеют 26,5% UC Rusal . В апреле текущего года на Вексельберга и «Ренову» были наложены санкции США. Как гражданин США Блаватник обязан прекратить деловые отношения с партнером.

Виктор Вексельберг Рейтинг Forbes: №9 Состояние: $14400млн

Узнать подробнее