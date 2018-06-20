Лиза Арзамасова: Не люблю смотреть на себя в телевизоре

В 23-летней красавице Лизе Арзамасовой уже очень сложно узнать несуразного подростка и отличницу Галину Сергеевну из сериала «Папины дочки». Именно эта роль когда-то принесла юной артистке популярность, а также приучила Лизу к долгим съемкам в павильонах. Этот проект давно закончился, а у Арзамасовой сейчас насыщенная актерская жизнь. Однако, признается актриса, есть черта, которая по-прежнему роднит Лизу с ее героиней из «Папиных дочек».

— Елизавета, на премии телеканала СТС «Дай пять», на которой вы были представлены в одной из номинаций, в голосовании принимали участие дети. Как вы считаете, они способны оценить талант артиста?

— Дети — это самые непредвзятые критики. Вот я со многими своими зрителями вместе выросла. Я с удовольствием слушаю их мнения по поводу моей работы.

— А вы помните свой первый конкурс?

— В 4 года я участвовала в конкурсе чтецов, читала стихотворение «Жил на свете человек, скрюченные ножки». Видимо, во время выступления я так эффектно «скрючилась» и настолько сильно переживала это стихотворение, что жюри мне вручило приз за первое место. Но я этому не особенно обрадовалась, потому что за него презентовали плюшевого мишку, а за второе место — конфеты. И мне очень хотелось занять второе место, потому что я считала, что конфеты — это дело, а мишка — нет.

— Над чем сейчас работаете?

— Отсняли только что проект под названием «Крот» для «Первого канала». Я там сыграла дерзкую девчонку, дочь криминального авторитета, которого играл Роман Мадянов . А еще я закончила институт с красным дипломом. Порадовала бабушку с дедушкой, которые очень из-за моей учебы переживали. На время экзаменов вообще вся работа откладывалась, я занималась только учебой. За пять лет обучения у меня не было ни одной четверки. Для меня похвала детей и стариков — огромный стимул. Когда родные бабушка и дедушка радуются за меня и говорят: «Ты молодец», — это очень вдохновляет. Они моим актерским работам не так радуются, как успехам в учебе. Бывало, говорю я бабушке: «У меня такое интересное кино скоро выйдет! Я работала с замечательным режиссером». А бабушка в ответ: «Здорово, я тебя поздравляю. А что там с учебой? Как ты сдала экзамен?»

— Получение диплома уже отпраздновали?

— Да. Я слетала одним днем во Владивосток. Там бабушка с дедушкой живут. Привезла им диплом. У меня нечасто получается к ним выбираться, но когда хочешь увидеть родных и любимых — все возможно.

— А теперь чего они от вас ждут?

— Второе высшее. И я готова для их настроения и хорошего самочувствия на это пойти и получить еще один красный диплом. Но сейчас я бы очень хотела поработать по новой для меня профессии. Я же не актерское образование получила, а продюсерское. Но пока так получается, что я много работаю в театре и в кино.

Делиться подробностями своей личной жизни Елизавета Арзамасова не любит. Девушке приписывали романы с ее партнером по «Папиным дочкам», актером Филиппом Бледным, а также с певцом Родионом Газмановым . Но сама артистка это не комментирует.

— Бабушка не говорит вам, что пора подумать о замужестве?

— Нет. Но они с дедушкой часто читают журналы и различные комментарии про меня в интернете. Я учу их не воспринимать близко к сердцу все это. Они иногда высказывают мне какие-то свои предположения по поводу моей личной жизни, но я их чаще опровергаю, нежели подтверждаю.

— А есть черты, которые вам в себе не очень нравятся?

— Я вообще не люблю смотреть на себя на экране. Мне не нравится, когда кто-то снимает спектакли, в которых я принимаю участие. Мне очень сложно смотреть на себя со стороны. Я лучше послушаю то, что мне после спектакля скажут режиссер, мои партнеры или моя мама, которая всегда присутствует в зале.

— Лиза, вы в отличной физической форме. Спортом занимаетесь?

— Буквально позавчера я в первый раз в жизни была на йоге, летом надо быть в форме. Знаете, сейчас мне так тяжело стоять, все мышцы болят. Но спорт я люблю. Когда бываю в лагере «Орленок», езжу там на мотоцикле и квадроцикле. Это тоже ведь физические нагрузки.