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Опера на закате и спектакль в заброшенном дворце культуры: программа фестиваля «Тайны горы Крестовой»
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Опера на закате и спектакль в заброшенном дворце культуры: программа фестиваля «Тайны горы Крестовой» 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
Насыщенная суббота ждёт жителей Прикамья. Сразу несколько фестивалей пройдут 23 июня, среди которых — «Тайны горы Крестовой» в Губахе. Рассказываем, чего ждать от одного из главных театральных событий лета. По словам организаторов, фестиваль будет разделён на две части — 23 июня состоится большое открытие проектом «Закат на Крестовой». В 21:00 на Рудянском спое горы Крестовой выступят артисты Пермского театра оперы и балета с программой «Al tramonto del di» («На закате»). Это гала-концерт, составленный из вариаций известных оперДжузеппе Верди, Чайковского, Моцарта, Пуччини, Рахманинова. Гала-опера пройдёт в два действия продолжительностью 40 минут.
— Опера-гала — это эксперимент. Пришла пора показать творческие результаты. Будет представлена программа оперного погружения и она будет особенной, — говорит исполнительный директор Пермского театра оперы и балета ИМЯ.
Вход на плато горы Крестовой вечером 23 июня будет свободным. Но есть и платные билеты. Нововведением открытия фестиваля в этом году будет также фан-зона. Это новое пространство, созданное для самой активной и преданной публики. Стоимость билета в эту зону — 400 рублей. Подробнее со схемой размещения можно ознакомиться на сайте.
Основная часть фестиваля начнется 22 июля и продлится до 27 июля. Зрителям покажут ландшафтные спектакли театров регионов России и зарубежных гостей. Все творческие работы сыграют в нетрадиционном пространстве, что, как уверены организаторы, всегда интересно даже искушенному театральному зрителю.
Премьера фестиваля — ландшафтный вариант спектакля по повести Чехова «Чёрный монах».
— Сценической площадкой для спектакля была выбрана ныне заброшенная «Верхняя Губаха» или более известный в широких кругах «Город призрак». Данное место выбрано неспроста — разрушенные брусчатые улицы и развалины домов как нельзя кстати напоминают увядающую усадьбу Песоцких, — рассказывают организаторы. — Действие развернется близ монументального Дворца культуры, на фоне потрёпанных временем колонн, где актёры со зрителями будто в трёх измерениях проживут каждый поворот великого произведения.
Показы спектакля состоятся 27 июля в 19:00, 28 июля в 13:00, 16:00 и 19:00, 29 июля в 13:00. Кроме этого покажут «Гроза» Островского, «Мамашу Кураж» Брехта и другие постановки.
С начала фестиваля в 2012 году на горе Крестовой побывало более 60 тысяч человек. Ранее 59.ru рассказывал, почему этот фестиваль является уникальной театральной площадкой.
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