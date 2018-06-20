Министры Среднего Урала запоют в ночь музыки 

На одной из площадок масштабного музыкального фестиваля выступят представители власти, об этом сообщает в среду, 20 июня, «АиФ-Урал».
Власти Свердловской области встанут к микрофону на сцене театра Музкомедии. Об этом заявил отец-основатель «Ural Music Night» Евгений Горенбург. «На площадке точно будут петь вице-губернатор, начальники администрации губернатора, министры. Там же состоится официальное открытие фестиваля. Надеемся, на нем сможет присутствовать глава региона Евгений Куйвашев», — заявил Горенбург.
Отметим, что площадка музкомедии будет посвящена песням советсткой экстрады 1950-1960 годов. Хедлайнером станет ВИА «Татьяна» — семь вокалисток-выпускниц московских музыкальных и театральных вузов.
Напомним, в прошлом году во время «Ural Music Night» свои вокальные таланты продемонстрировали замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, а также бывший заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологи Евгений Липович.