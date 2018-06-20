Министры Среднего Урала запоют в ночь музыки 

АиФ Урал: последние новости

Принц Датский погибнет в Венгрии с подачи Николая Коляды

Футбол, Бажов, конструктивизм. Как провести в Екатеринбурге 16-17 июня?

Около футбола. На что посмотреть в Екатеринбурге между матчами ЧМ?