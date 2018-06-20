4 июля: шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ Саши Петрова. Как попасть?

Масштабное драматическое шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которое полтора года назад придумал актер Саша Петров (29) («Метод», «Полицейский с Рублевки», «Лед»), продолжает шествие по стране.

Напомним, ранее #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ проходило на многотысячных площадках («Крокус» в Москве, «А2» в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Нашествие» и др.) и в Театре им. М. Н. Ермоловой, где Петров служит под руководством Олега Евгеньевича Меньшикова (57).

А теперь невероятную историю любви, посвященную актрисе Ирине Старшенбаум (26), покажут и в кинотеатрах. 4 июля жители 97 российских городов смогут увидеть запись спектакля #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ из московского Театра им. Ермоловой. Кстати, 4 июля постановка будет идти и в самом театре — ты можешь принять участие в конкурсе PEOPLETALK и выиграть билеты и встречу с Петровым.

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ снова в кино! ⠀ 4 июля! Еще больше городов, более 100 кинотеатров! ⠀ Алматы Амурск Анадырь Армавир Архангельск Астана Астрахань Барнаул Белгород Бийск Благовещенск Брянск Бутово Молл Валуйки Великие Луки Великий Новгород Владимир Волгоград Волжский Вологда Вольск Воронеж Димитровград Екатеринбург Елабуга Зеленоград Зеленодольск Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Киров Ковров Краснодар Красноярск Липецк Люберцы Магадан Магнитогорск МЕГА Белая Дача МЕГА Химки Мирный Москва ГУМ Мурманск Мытищи Набережные Челны Нефтекамск Нижневартовск Нижний Новгород (2 к/т) Нижний Тагил Новокузнецк Новосибирск (3 к/т) Ногинск Одинцово Омск Оренбург Пенза Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Подольск Псков Реутов Ростов-на-Дону Рязань Самара Санкт-Петербруг (4 к/т) Сарапул Саратов (2 к/т) Северодвинск Симферополь Смоленск Ставрополь Старый Оскол Стерлитамак Сургут Таганрог Тамбов Тверь Тейково Тольятти Томск Тула Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Уфа Феодосия Хабаровск Челябинск (2 к/т) Черкесск Чита Шуя Электросталь Ялта Ярославль ⠀ 👉🏼 Смотрите список к/т на сайте sashapetrov.ru. 👉🏼 Спрашивайте билеты в кассах или покупайте онлайн. ⠀ #зрвкино #театрвкино #сашапетров #александрпетров #иринастаршенбаум #oceanjet #театрермоловой

Публикация от #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ (@zr_show)

18 Июн 2018 в 5:59 PDT «На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах», — рассказывает Саша Петров.

Успей на #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кино! Билеты здесь.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/4-iyulya-shou-zanovoroditsya-sashi-petrova-kak-popast/