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В «Киномакс-Самара» покажут спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ
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В «Киномакс-Самара» покажут спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: yarreg.ru
Актер Саша Петров полтора года назад придумал авторскую постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, которая не перестает удивлять зрителей. Недавно на драматическое шоу пришло более 5 тысяч зрителей в московский Крокус Сити Холл, а после одноименная книга со стихотворениями Саши Петрова разошлась тиражом 15 тыс. экземпляров.
#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — рассказ о двух влюбленных людях, их случайная встреча в кафе творит с главным героем Саши Петрова совершенно сумасшедшие вещи. Зрители в кинозале одновременно увидят и запись спектакля, и специально снятые короткометражки с участием Саши Петрова и Ирины Старшенбаум, и побывают на атмосферном концерте инди группы Ocean Jet. В этот вечер Саша Петров в буквальном смысле обнажит свою душу, заглянет в глаза каждому зрителю и прочитает на разрыв стихи Маяковского и свои собственные.
"Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ? Я всегда отвечаю, что это кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями — у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, не все успевают купить билеты в Театр имени Ермоловой, чтобы живьем увидеть спектакль. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатре", — рассказывает Саша Петров.
Кинозрителям Саша Петров известен по главным ролям блокбастере «Притяжение», в мелодраме «Лед», киносериале «Гоголь», сериалу «Полицейский с Рублевки» и другим. #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это абсолютно самостоятельный проект Петрова, где он и режиссер, и сценарист, и главный персонаж.
В кинотеатре «Киномакс» сеанс состоится 4 июля, начало в 19:20. Билеты уже в продаже на сайте и в кассе кинотеатра. Стоимость билета 400 рублей.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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