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Вечер памяти Елены Греминой пройдет в Москве
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Вечер памяти Елены Греминой пройдет в Москве 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вечер памяти директора столичного Театра.doc Елены Греминой пройдет в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра в среду.
"Двадцать четвертого июня будет 40 дней, как ушла из жизни драматург, режиссер, одна из основательниц Театра.doc и его директор Елена Гремина", — говорится в пресс-релизе. Актеры, режиссеры и друзья театра проведут читку дневника Греминой, «по которым видно, как менялся Театр.doc, люди, страна, в которой мы живем». В читке примут участие Юлия Ауг, Ольга Лапшина, Ольга Лысак, Николай Мулаков и другие.
Елена Гремина — одна из основателей и директор Театр.doc, российский сценарист, режиссер и драматург «новой драмы». Она закончила семинар драматургии Литературного института. Большой успех имела ее пьеса о Екатерине Великой «За зеркалом», премьера которой состоялась во МХАТе в 1993 году, главную роль сыграла певица Галина Вишневская.
Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров умер 1 апреля, его супруга Елена Гремина — 16 мая.
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