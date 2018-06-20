«Территория Красноярск»: чем будут удивлять театралов в 2018 году

В сентябре красноярских театралов ждет большое культурное событие — золотодобывающая компания «Полюс» организует фестиваль «Территория. Красноярск». За последние несколько лет город провел множество культурных мероприятий, а спектакли местных театров то и дело «гремят» на всю Россию, получают «Золотые Маски» и высокие оценки от российских критиков. Именно поэтому Красноярск по праву можно считать театральной столицей Сибири. Чем на этот раз будут удивлять красноярских зрителей, в материале Sibnovosti.ru.

«Территория» впечатлений

«Территория. Красноярск» — это проект золотодобывающей компании «Полюс», Международного фестиваля-школы современного искусства TERRITORIA и Московского музея современного искусства (ММОМА). Партнеры решили создать совместный фестиваль и проводить его в регионах присутствия компании «Полюс». В прошлом году культурное событие принимал Магадан. На Колыме показали современные театральные постановки. До города-порта на севере Дальнего Востока доехали даже молодые солисты Большого театра. Оперные певцы произвели фурор на сцене Магаданского областного драматического и музыкального театра. Зрители были в восторге.

Свои спектакли магаданской публике продемонстрировали и победители конкурса «Полюс. Золотой сезон-2017». Наибольшее количество баллов от членов жюри получил Минусинский драматический театр. Второе место занял Лесосибирский драматический театр «Поиск», третье — Черемховский драматический театр им. Гуркина из Иркутской области. Артисты перед показами заметно волновались — так далеко на гастроли они еще не выезжали. Но магаданская публика оказалась готова к просмотрам актуальных современных спектаклей.

Собственный рекорд

В 2018 году на конкурс «Полюс. Золотой сезон» подали рекордное количество заявок — 32 театра из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей представили свои спектакли на суд жюри. Первое место занял Красноярский театр им. А. С. Пушкина со спектаклем Олега Рыбкина «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Артистов победа порадовала:

«Для нас было интересно поучаствовать в этом конкурсе. Мы получили редкую возможность показать свой спектакль на широкую аудиторию и выйти за рамки Красноярского края. Плюс — это финансовая поддержка для постановки новых спектаклей. Несмотря на то, что мы являемся государственным театром, любые дополнительные средства для нас важны. Спасибо «Полюсу» за такую высокую оценку. Скоро театр им. А. С. Пушкина и компания «Полюс» откроют в Красноярске фестиваль комедий. Компания помогла исполнить нашу мечту. В июне в город приедут лучшие комедийные спектакли в СФО. Нашим театралам не нужно будет выезжать в соседние города, чтобы посмотреть премьерные спектакли. Здесь им покажут все самое лучшее», — прокомментировали в драматическом театре им. А. С. Пушкина.

Второе место в конкурсе «Полюс. Золотой сезон» занял Лесосибирский городской драматический театр «Поиск» и спектакль «Мертвые души».

Третье место и специальный диплом экспертного совета «За возрождение движения Новой драмы в Иркутске» достались театру Новая драма (Иркутск) и спектаклю «Вдох-выдох». Для молодого театра — это отличная возможность проявить себя:

«Мы не могли обойти стороной такой крупный фестиваль и подали заявку. Наш театр еще молодой — нам исполнилось всего два года. Но за это время мы много где успели себя показать. Участвовали в форуме независимых театров в Москве, ездили на фестиваль в Екатеринбург. Эксперты конкурса «Полюс. Золотой сезон» оценивали наш спектакль «Вдох-выдох» по видео. Постановку мы выпустили недавно. Совместно с иркутским кинорежиссером театр постарался сделать ее необычной, соединив игру актеров и современный видеоформат», — сказал руководитель проекта Вадим Карионов

Отметим, что зрители смогут увидеть все три спектакля на фестивале «Территория. Красноярск».

Еще пять театров — Шарыповский драматический театр, Красноярский театр кукол, Мирнинский театр (Якутия), Якутский театр юного зрителя и Магаданский областной театр кукол — отправят свои труппы на фестиваль, чтобы поучаствовать в образовательной программе.

Приятный бонус: все 8 победителей «Полюс. Золотой сезон» получат гранты от золотодобывающей компании. Призовой фонд составил 6 млн рублей.

«Задача перед нами стояла непростая. В жюри входило четыре российских критика: Роман Должанский Илья Кухаренко , Елена Смородинова и я — Глеб Ситковский . Многие спектакли мы видели в живую, некоторые удалось посмотреть только на видео. Но это обычная практика, также работает и «Золотая маска». Мы открывали для себя некоторые театры, о которых даже не слышали. Это подтверждает, что в конкурсе нет деления на «чистые» и «нечистые» постановки, а шанс выиграть имеют все. Очень важно, что в таком конкурсе соединены четыре совершенно разных региона. Театр развивается везде по-разному. Но безусловным лидером на сегодняшний день является Красноярский край. Отрадно, что спектакли, которые мы отобрали, уже имеют хорошую фестивальную судьбу», — рассказал на пресс-конференции критик Глеб Ситковский.

На фестивале участники будут не только показывать свои спектакли, но и слушать лекции, а также участвовать в мастер-классах от выдающихся деятелей театрального искусства и российских критиков.

Нетривиальные формы

Программа «Территории. Красноярск» включает сразу несколько экспериментальных и новаторских спектаклей.

«В этом году, в отличие от «Территории. Магадан», мы привезем не только вечерние спектакли, но и постановки смешанных форм, которые будут играться в течение дня. Например, спектакль театральной группы «Римини Протокол» «В гостях. Европа». Это будет 10 спектаклей, действие которых развернется в квартирах красноярцев. Скоро мы объявим конкурс для владельцев квартир. Театр Наций впервые вывезет на гастроли спектакль «Дыхание». Театр Взаимных Действий покажет зрителям «Музей Инопланетного Вторжения». Спектакль сыграют в музе современного искусства «Площадь мира». Декорация спектакля выстроена как музейная экспозиция, где актеры являются экскурсоводами», — прокомментировала директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева

С полным списком спектаклей в рамках «Территории. Красноярск» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Совет от редакции: билеты на театральные постановки стоит покупать заранее.

Малевич и Пепперштейн

Благодаря Московскому музею современного искусства (ММОМА) в Красноярск привезут работы известных на весь мир художников: Казимира Малевича, Александры Экстер , Павла Пепперштейна, Тимура Новикова и других. По сути, выставка станет частью фестиваля, но будет работать и после его окончания. Обычный просмотр картин дополнится лекциями, образовательными программами для детей и взрослых.

Фото: Sibnovosti.ru, компания «Полюс»