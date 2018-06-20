В это воскресенье костромичей поразит «танцевальная чума»

В это воскресенье, 24 июня, арт-площадка СТАНЦИЯ закрывает творческий сезон премьерным спектаклем, сообщает корреспондент K1NEWS.RU.

Иваном Естегнеевым. Костромичи смогут увидеть любопытную постановку в жанре физического театра. Спектакль «1518» поставлен хореографами и режиссерами «Диалог Данс» Евгением Кулагиным

В основе перформанса лежит реальное событие — описанная историками «танцевальная чума», вспыхнувшая в июле 1518 года в Страсбурге. Тогда несколько дней подряд около 400 человек танцевали на улицах города, многие из них скончались от сердечных приступов, инсультов или физического истощения.

Постановка посвящена исследованию пределов физической выразительности, выносливости и ресурсов человеческого тела и движения, — резюмируют хореографы.

В спектакле принимают участие профессиональные актеры из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Монголии, Грузии, США. Перфоманс состоится 24 июня в 19-00 на арт— площадке СТАНЦИЯ.