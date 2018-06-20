Названа дата прощания с Евгением Вахтанговым

Церемония прощания с художником Евгением Вахтанговым , внуком основателя Вахтанговского театра Евгения Богратионовича Вахтангова, пройдет 22 июня в церкви Успения Пресвятой Богородицы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

"Начало в 12.00 часов дня в церкви Успения Пресвятой Богородицы по адресу: Большой Власьевский переулок, дом 2/2", — рассказали в театре.

По словам директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, после церемонии прощания состоится кремация, а урну с прахом похоронят в могиле Евгения Богратионовича Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

Живописец, академик Российской академии художеств Евгений Вахтангов скончался 19 июня после продолжительной болезни.