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Названа дата прощания с Евгением Вахтанговым
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Названа дата прощания с Евгением Вахтанговым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Церемония прощания с художником Евгением Вахтанговым, внуком основателя Вахтанговского театра Евгения Богратионовича Вахтангова, пройдет 22 июня в церкви Успения Пресвятой Богородицы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
"Начало в 12.00 часов дня в церкви Успения Пресвятой Богородицы по адресу: Большой Власьевский переулок, дом 2/2", — рассказали в театре.
По словам директора Вахтанговского театра Кирилла Крока, после церемонии прощания состоится кремация, а урну с прахом похоронят в могиле Евгения Богратионовича Вахтангова на Новодевичьем кладбище.
Живописец, академик Российской академии художеств Евгений Вахтангов скончался 19 июня после продолжительной болезни.
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