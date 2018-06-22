В Москве попрощались с Евгением Вахтанговым

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Церемония прощания с живописцем Евгением Вахтанговым, внуком основателя Вахтанговского театра, завершилась в пятницу в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Москве, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"Сегодня в церкви Успения Пресвятой Богородицы прошло отпевание и прощание с Евгением Сергеевичем Вахтанговым", — сказал Крок.

Евгений Вахтангов скончался 19 июня в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Как ранее сообщал Крок, после церемонии прощания состоится кремация, урна с прахом будет захоронена в могиле Евгения Богратионовича Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

Вахтангов — выпускник Московского художественного института имени Сурикова, работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом. Его работы вошли в собрание Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, частных коллекций в России, Франции, США, Германии, Швеции и других стран.