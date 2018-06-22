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В Москве состоится церемония прощания с Евгением Вахтанговым
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В Москве состоится церемония прощания с Евгением Вахтанговым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Церемония прощания с живописцем, академиком Российской академии художеств Евгением Вахтанговым, внуком основателя Вахтанговского театра, состоится в пятницу, 22 июня, в церкви Успения Пресвятой Богородицы, сообщили в пресс-службе театра.
Евгений Вахтангов скончался 19 июня в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
"Церемония прощания с Евгением Сергеевичем Вахтанговым пройдет в пятницу. Начало в 12.00 в церкви Успения Пресвятой Богородицы по адресу: Большой Власьевский переулок, дом 2/2", — сказал представитель пресс-службы.
Как сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, после церемонии прощания состоится кремация, урна с прахом будет захоронена в могиле Евгения Богратионовича Вахтангова на Новодевичьем кладбище.
Вахтангов — выпускник Московского художественного института имени Сурикова, работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом. Его работы вошли в собрание Третьяковской галереи, Русского музея в Санкт-Петербурге, частных коллекций в России, Франции, США, Германии, Швеции и других стран.
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