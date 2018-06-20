Фестиваль современной драматургии в Ярославле: как это было

Проведение театрального марафона прошло при поддержке гранта Президента Российской Федерации. Все мероприятия были бесплатными, что привлекло большое количество зрителей разных возрастов. На мастер-классе были и молодые студентки, и пенсионеры-любители театра.

Иван Демидов , председатель президиума фонда развития современного искусства:

«Это огромный прорыв! В Ярославле выступили ведущие драматурги, пьесы которых были представлены на фестивале. К нам в гости приезжал руководитель ГИТИСа, актеры современных российских театров и просто зрители. А мы старались как могли, и, кажется, президентские деньги, которые мы выиграли, предложив подобный проект, удалось отработать до конца. Честно, мы можем спокойно смотреть в глаза нашим зрителям, фестиваль прошел успешно».

Первый день театрального марафона включал в себя чтение сценариев. Разнообразие пьес и самих читающих подогревало интерес публики. Острые фразы и ненормативная лексика шокировали, но придавили сюжету изюминку. Что уж говорить о смене тона и внезапной жестикуляции со стороны актеров. Из простой читки наши «волковцы» устроили мини-репетицию.

Дарья Шушкова, студентка ЯГПУ:

«Читки» — это странное состояние. Профессиональных актеров слушать намного интереснее, они максимально вживаются в роль, они переживают эти эмоции. За счет чего стирается грань между реальностью и сценарием. «Говорит Москва» интриговала, а «Летели качели» растеряли публику. Возможно, это связано с нехваткой опыта, потому что пьесу читал третий курс и в их речи чувствовались нотки наигранности. Например, очень нелепо выглядели фразу матерного содержания».

Мастер-классы второго дня завлекали слушателей темами на любой вкус: от ответов на вопрос «Как написать пьесу?» до своевременных советов на тему «Законы идеального блога для театра» от популярного блоггера и автора котов на афише — Василия Ложкина.

«Я не считаю, что театр находится в каком-то упадке, наоборот, все залы всегда заполнены, но, тем не менее, надо рассказывать о своем творчестве, — рассказал художник, — Интернет — это такая штука, где удобно размещать свои работы, это лучшая платформа для донесения контента до зрителя. Я, например, рисую картинки и выкладываю их в социальные сети. Получается, что интернет является неким зрительным залом».

Кстати, о блоге. Официальный сайт и группа на фейсбуке поддерживали активность на протяжении всего фестиваля — делились фото и оповещали о программе на каждый день. У них в планах выпустить несколько видеозаписей с самых театральных выходных этого месяца для тех, кто не успел посетить. А также стоит ждать история создания «Человека из Подольска».

В финале фестиваля была представлена пьеса о насущных вопросах нашего времени. «Че-ловек из Подольска» собрал полный зал и под взрывные аплодисменты завершил театральный марафон. Крики «Спасибо!» со всех сторон, цветы актерам и танец «Ай, лёлэ лёлэ лёлэ».

Полный букет эмоций и пища для размышлений.