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Людмила Полякова так и не смогла обрести счастье в личной жизни
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Людмила Полякова так и не смогла обрести счастье в личной жизни 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актрисе Людмиле Поляковой постоянно доставались роли сильных женщин. И если успех в кино и театре к Людмиле пришел довольно быстро, то личная жизнь Поляковой сложилась не лучшим образом.
Еще во время учебы в Щепкинском училище актриса познакомилась с однокурсником Василием Бочкаревым. Уже тогда он добился первых успехов в профессии. Людмила и Василий поженились после второго курса. Артисты прожили в браке довольно долгое время — почти восемь лет, но у них там и не появились дети.
"Судьба так распорядилась, мне уже было за 30, но детей так и не было. Мы расстались. Просто так бывает, мы хорошо общаемся, у него есть дочка. Вася был отличным мужчиной", — рассказывает артистка. Сейчас Людмила и Василий работают вместе и играют в одном спектакле. «Мы даже развод отмечали хорошо. Он мне цветы подарил, мы поужинали в ресторане — хорошо разошлись. Мы просто поняли, что отношения подошли к концу», — вспоминает Полякова.
Через некоторое время после развода Людмила встретила своего второго мужа. Он был летчиком и часто бывал в командировках, а сама актриса уезжала на гастроли, поэтому этот брак был недолгим, зато подарил Людмиле долгожданное счастье материнства — на свет появился сын Иван.
"Мы не были расписаны, когда я забеременела — это была неожиданность. Я почему-то решила, что не выдержу, мне уже почти 34 года. Тогда я решила расписаться с отцом ребенка. И как только мы поженились — он сразу же изменился, стал хозяйственным. А как только я родила Ваньку, его заразили стафилококками. Это было очень страшно", — вспоминает артистка, которая очень боялась потерять малыша. Врачам удалось вылечить маленького Ивана.
После развода со вторым супругом у актрисы еще были яркие романы, например с известным режиссером Андреем Смирновым, из-за отношений с которым артистка даже хотела покончить жизнь самоубйиством. К счастью, Полякова нашла в себе сил жить дальше. «Для меня всегда было самым главным работа в театре или кино. Я могла влюбиться только в талант, физическая жизнь меня не слишком привлекала», — отмечает актриса. Она признается, что до сих пор любит своих бывших мужчин, так как они многое сделали для Поляковой.
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