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Более 20 театральных и фольклорных коллективов участвуют в фестивале в Псковской области
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Более 20 театральных и фольклорных коллективов участвуют в фестивале в Псковской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Участниками четырнадцатого фестиваля любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты», который проходит в Псковской области, стали 23 коллектива из регионов России и латвийского города Резекне. Об этом сообщила ТАСС директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Федорова.
"В этом году участие принимают 23 коллектива, музейного комплекса «Пушкинская деревня» в Бугрово. Устраивают представления и в большом гумне (деревянное сооружение, в котором сушили снопы и молотили зерно), и на открытом воздухе. Каждый год приезжают театральные коллективы, они показывают свои спектакли жюри и зрителям, туристам, а вечером жюри и руководители коллективов подводят итоги дня", — сказала она.
Большинство участников фестиваля приехали в Бугрово из районов Псковской области и близлежащих регионов. «Наш фестиваль открытый, и в этом году приезжает из латвийского города Резекне русская община — в этом году это единственные заграничные гости», — пояснила Федорова.
Торжественное открытие «Затея сельской остроты» сопровождалось традиционным запуском водяной мельницы. Также в каждый из трех фестивальных дней будет проходить презентация блюд «Любимое блюдо Пушкина».
"Участники презентации готовят и представляют самую разную еду и напитки — кисель, морс, пироги, салаты — и пытаются привести доказательства того, что именно это блюдо Пушкин любил больше всего. Объяснение свое они выстраивают не только с опорой на произведения поэта, но и на архивные источники", — сказала директор областного центра народного творчества.
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