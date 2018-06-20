«Я не хочу быть без Платоновского!» Воронежцы о скандале вокруг фестиваля

Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, казалось бы, уже отгремел, звучали последние фанфары, и вдруг взорвалась бомба — худрук Михаил Бычков публично заявил, что прежним фестиваль уже никогда не будет. Причина — давление на организаторов со стороны чиновников.

«Мы готовили фестиваль в атмосфере сильнейшего давления и попыток вмешательства в его подготовку. Как нам думалось, навсегда ушедшее в прошлое и запрещенное законодательством желание чиновников департамента культуры вмешиваться в вопросы содержания, оказалось живо. И это выглядит очень смешно и нелепо, недостойно ни такого региона как Воронеж, ни такого фестиваля как Платоновский», — рассказал Бычков на финальной встрече с журналистами.

Тем же вечером прошло закрытие Платоновфеста. С прощальной речью на сцену поднялась исполняющая обязанности главы департамента культуры региона Эмилия Сухачева:

«К сожалению, не все мероприятия фестиваля вызвали однозначные отклики профессионального сообщества. Нам нужно двигаться вперед. Я думаю, нам всем вместе, деятелям департамента культуры и дирекции международного фестиваля, надо обсудить вектор развития фестиваля», — объявила чиновница.

И вот уже не только Воронеж, но и вся страна задается вопросом — что будет с Платоновским фестивалем в будущем? И что будет, если город лишится этого события, который во многом определял вектор развития его культуры? «АиФ-Черноземье» собрал мнения обычных горожан и театральных экспертов всероссийского масштаба.

Илья Бейлин, общественник

«Я бы не хотел, чтобы Воронеж лишился Платоновского фестиваля. У меня, как у всякого горожанина, есть много претензий, но не к эстетическим моментам, а скорее к доступности и открытости фестиваля. Хотелось бы видеть больше бесплатных мероприятий. Хотелось бы, чтобы Платоновский фестиваль был инкубатором, который бы выращивал местные кадры. Что касается подборки культурной программы, она меня вполне устраивает. Я стараюсь по возможности посещать хотя бы пару мероприятий каждый год. Я считаю, что если Воронеж потеряет фестиваль — это будет удар по репутации и по имиджу города, а также по отношению к заказчику прежнего мероприятия. Если фестиваль совсем закроют, местная публика и люди из культурных столиц, скажут: «Жлобы». Я не думаю, что этого хотели бы горожане и местные власти. Нужно найти какое-то оптимальное решение. Но фестиваль должен существовать, хотя бы, может быть, в трансформированном виде. Мне бы хотелось увеличить количество его площадок не только в центре, но и на периферии, чтобы подтягивать общую культуру и делать фестиваль доступным для тех, кто по разным причинам не может доехать в центр».

Ольга Рудева, краевед, участник спектакля «100% Воронеж»

«Восьмой год жители нашего города могут видеть лучшие европейские и российские спектакли, услышать великолепную музыку, посетить выставки, встретиться с людьми, «делающими» культуру — это ежегодное счастье, которое мы помним и ждём. Воронеж знают, как город, в котором проходит один из крупнейших российских фестивалей — Платоновфест. Именно он формирует высокий культурный имидж города. На фестиваль приезжают из других городов и стран, гостиницы заполнены. В этом году была участником спектакля «100% Воронеж», увидела, как делают фестиваль. Это колоссальная работа команды. Критика? Вкусы у людей разные, уровень культурных потребностей тоже. Логично будет, если чиновники будут помогать создателю и директору фестиваля, а не мешать. Михаил Владимирович, рассчитывайте на нашу поддержку, примите нашу благодарность».

Ксения Барынина, зрительница

«Я не хочу быть без Платоновского фестиваля. Для меня это часть жизни, личной жизни, важная часть. Я начала интересоваться театром 20 лет назад, будучи ребенком, после похода на спектакль «Тойбеле и ее демон» в Камерный театр. Я начала интересоваться всероссийским, а затем и мировым театральным процессом после того, как в 2011 году начался Платоновский фестиваль. Латвийскую «Соню» (спектакль того года) я помню так, будто смотрела его вчера. При этом я не подозревала, что это только начало и сколько всего меня ждет в последующие семь лет!

2018-й — это просто лучший фестиваль за все годы! Я не впала в прелесть, нет. Оцениваю здраво. Просто по-другому быть не могло. Это единственно возможный вектор развития такого явления как Платоновский фестиваль. Если ему, конечно, не мешать. Две недели полного счастья! И счастья, как мне кажется, того самого настоящего, потому как оно произрастает из тебя самого: из твоих эмоций, восторга, нового знания и мыслей, удивления, благодарности, приятия. Я верю и очень хочу, чтобы Платоновский фестиваль искусств был долго, всегда! Именно таким, каким он является сейчас — смелым, свободным, умным, красивым, думающим, талантливым!»

Борис Анисимов, пенсионер

«Вот очень интересно увидеть эту «патриотически настроенную общественность» (которая критикует программу фестиваля — ред.). Почему она такая неопределенная — без имен и фамилий? Кто эти люди? Очень хочется посмотреть им в глаза и спросить, а чего конкретно они хотят? Поинтересоваться: а что они уже сами сделали интересного в культурной жизни города? Каковы их собственные успехи в своей профессии ну или чем они там занимаются? Ну так чтобы сравнить масштабы личностей и понять их критическую состоятельность, и вдохновится их опытом. И что они понимают под «традиционными ценностями русского большинства»? И в конце концов: узнать что они предлагают? Конкретные предложения есть? Или просто — «разрушить до основания, а затем…»? Нам что, вместо современной театральной и музыкальной жизни опять хотят предложить набор самодеятельных русских народных хоров из районов и областей? Или хотят увлечь нас искрометными и яркими комедиями антрепризных спектаклей с увлекательными названиями, такими как «Просто бэби», «В зале только женщины» или им подобных? А вместо балетов МакГрегора и Прельжокажа предложить «Баядерку» в честь годовщины Петипа?

Возможно, такая культурная жизнь тоже нужна и кто-то готов отдавать свое время на это. Так кто же мешает? Возьмите, соберитесь и организуйте свой собственный фестиваль, придумайте ему название и вперед! Искренне желаю успеха «патриотической настроенной общественности» в этом деле! Вот в этом и осуществляйте «с большой надеждой» свои творческие порывы и желание порулить культурой! А если этой неопределенной общественности не нравится то, что делает М. В. Бычков, то она может поступить самым жестким и самым справедливым способом — не ходить на Платоновский фестиваль и не отдавать свои кровно заработанные за то, что их не устраивает! И не мучиться потом, что увиденное не укладывается в их патриотические каноны. Вот это будет достойный патриотический ответ!»

Фестиваль мирового уровня

Российское профессиональное сообщество — критики, режиссеры, кураторы творческих фестивалей, которые сами приезжали в Воронеж на Платоновский — не могло не отреагировать на произошедшее.

«Стремительное развитие Платоновского фестиваля и особенно его программа в последние годы — это невероятный шаг вперед по самым высоким меркам. Россия получила фестиваль мирового уровня, по многим позициям выигрывающий у своих столичных конкурентов. Можно, конечно, сказать: подумаешь, зачем нам эти фестивали? Но это узколобая позиция. Если город избавляется от своей провинциальности и подключается к глобальным трендам в культуре, то это оказывает влияние на все: на качество жизни людей, на желание молодежи покинуть город и переехать в Москву и, в конечном счете, на экономику. Качественный фестиваль способен постепенно переломить и общую ситуацию в воронежской культуре, он помогает появлению интересных людей в театре, в музыке, в искусстве. Приехав этим летом в Воронеж, я увидел, что город живет фестивалем. Я гулял по городу и в каждом третьем уличном разговоре слышал о Платоновском. Это большое завоевание бывшего губернатора Алексея Гордеева и серьезная заслуга куратора Михаила Бычкова. Врио регионального министра культуры ссылается на мнение профессионалов, что спектакли были какие-то не такие, но это не так: все эксперты оценивают программу очень высоко.

Можно, конечно, избавиться от Бычкова и поставить на это место более удобного для властей человека. Платоновский фестиваль при этом не исчезнет, а просто станет событием регионального значения и будет конкурировать уже не с Москвой и Питером, а, например, с Курском и Белгородом. В Воронеж станут привозить привычные сонные провинциальные спектакли по произведениям Платонова, и начальство перестанет нервно дергаться, но это будет дауншифтинг для всех культурных процессов в городе. Мне все-таки кажется, что Воронеж — город умных, и он заслужил того, чтобы ставить более амбициозные задачи, а его жители и культурное начальство должны понимать, что бурные споры о привезенных в этом году спектаклях — это очень хороший симптом. Это означает, что публика узнает что-то новое, прежде невиданное и потихоньку избавляется от собственной провинциальности. Привезенные спектакли, которые сегодня в Воронеже кому-то кажутся слишком радикальными или странными, уже через несколько лет станут восприниматься совсем по-другому. Это медленный образовательный процесс, в который надо постепенно втянуться. Грубо говоря, нельзя научиться понимать Джойса, не почитав перед этим русских народных сказок».