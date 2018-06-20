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День медработника отметили в «Дубках»
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День медработника отметили в «Дубках» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Еще одну встречу в рамках летней читальни провели в парке «Дубки» в минувшие выходные. На этот раз читателям предлагалось отметить День медицинского работника. Об этом рассказали в пресс-службе Централизованной библиотечной системы САО.
— Для посетителей парка сотрудники библиотеки № 34 приготовили обширную программу. Гости приняли участие в творческих мастер-классах по изготовлению открыток, живописи, вместе поставили спектакль в домашнем театре. Специалисты библиотеки научили всех желающих оказывать первую медицинскую помощь. Для любителей поэзии прочитали лекцию, — поделился представитель пресс-службы.
Завершилась встреча спортивными состязаниями.
Напомним, летняя читальня в парке «Дубки» работает каждые выходные. (мю)
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