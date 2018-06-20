На кого сходить? В столице Поморья проходит Фестиваль уличных театров

XXIV Международный фестиваль уличных театров в Архангельске пройдёт в этом году с 19 по 23 июня.

Начался фестивль 19 июня в 18:00 в Петровском парке, а окончится большим концертом 23 июня в клубе М33 — на сцене выступят популярные группы The Hatters, «Самое Большое Простое Число» и музыкант Антоха МС. Кто к нам приехал?

Ode Zule (Испания)

Представление испанского коллектива вдохновлено оперой конца XIX века, но показано в современном ключе. Сюжет таков: французский художник приехал в Мадрид и оказался на местной вечеринке. Всё представление будет играть музыка — это и рок, и блюз, и джаз, и колумбийская кумбия, и латинская и испанская народная музыка конца XIX века. Во время всего действа художник нарисует несколько картин, а клоуны исплолнят несколько номеров.

20 июня — Музейный дворик (Поморская, 3) — 21:00 21 июня — Площадь перед театром драмы — 18:00 22 июня — Площадь перед театром драмы — 21:00 Театр DEREVO (Германия/Россия)

Театр DEREVO основан в 1988 году в Ленинграде Антоном Адасинским , участвовавшим в «Лицедеях» Вячеслава Полунина и участником группы АВИА. Театр смешивает в своих выступлениях пантомиму, клоунаду, японский танец Буто и многое другое. Главное в их выступлениях — это язык тела.

На Фестивале уличных театров DEREVO привезёт спектакль-акцию «Волчье Танго».

20 июня — Красная пристань — 21:00 21 июня — Красная пристань — 21:00 Официальный оркестр Картонии (Москва)

Картония, по словам её создателей, — это государство без территории, основанное в 2007 году. Входят в него люди со всего мира — художники, артисты и многие-многие. Они, приезжая в то или иное место, строят целые картонные города, создают гигантские объекты из картона, проводят мастер-классы, участвуют в фестивалях. В рамках Фестиваля уличных театров в Архангельске состоятся гастроли Официального оркестра Картонии. Это сплав визуального искусства и музыки, при котором каждый может быть не только зрителем, но и исполнителем.

20 июня — площадь Ленина — 19:00 21 июня — площадь Мира (в районе спуска на пляж) — 19:00 22 июня — набережная в районе ул. Гайдара — 19:00 Диого Альварез (Бразилия)

В своём шоу «Лицом к Лицу» иллюзионист Диого смешивает уличную магию и иллюзионизм с импровизацией. До того, как приехать в Архангельск, выступление неоднократно было показано в ряде европейских театров.

20 июня — Парк аттракционов «Потешный двор» — 17:00 20 июня — парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9) — 19:30 21 июня — Парк аттракционов «Потешный двор» — 17:30 21 июня — парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9) — 19:30 22 июня — Парк аттракционов «Потешный двор» — 15:00 22 июня — парк у Архангельского молодёжного театра (Логинова, 9) — 17:30 Мюррей Моллой (Ирландия)

Мюррей Моллой — ирландский шпагоглотатель и жонглёр. На фестиваль он приедет со своим шоу «Даже наполовину не нормальный!». Зрители увидят и шпагоглотание, и побег из смирительной рубашки, скованной стальной цепью. Всё это оформлено в самое настоящее театральное выступление.

20 июня — Площадь перед Театром драмы — 17:00 20 июня — набережная в районе библиотеки им. Н. А. Добролюбова — 19:30 21 июня — Площадь Мира (в районе спуска на пляж) — 17:00 21 июня — Верхняя парковка у Novotel (наб. Сев. Двины, 55) — 19:00 22 июня — Площадь перед Театром драмы — 16:00 22 июня — Верхняя парковка у Novotel (наб. Сев. Двины, 55) — 18:30 Полную программу XXIV Международного фестиваля уличных театров в Архангельске можно узнать на сайте Молодёжного театра.