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Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка
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Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
В съемках приняли участие 18 человек, среди которых — Венера Ганиева, Марсель Вагизов, Айгуль Валиуллина, Айдар Галимов и другие. В клипе запечатлены памятники татарским писателям и просветителям Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Асгату Галимзянову, Муллануру Вахитову, а также достопримечательности Казани мечеть «Аль-Маджани», Кул Шариф, театр оперы и балета.
Напомним, 19 июня Госдума в первом чтении приняла проект изменений в федеральный закон «Об образовании», касающихся изучения национальных языков. По словам главы парламентского комитета, до 18 июля ко второму чтению проект будет переработан. Он также заверил, что изучение родных языков останется в обязательной части образовательной программы. Изучение государственных языков республик предполагается сделать на добровольной основе.
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