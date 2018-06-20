Звезды татарской эстрады сняли клип в поддержку родного языка 

В съемках приняли участие 18 человек, среди которых — Венера Ганиева, Марсель Вагизов, Айгуль Валиуллина, Айдар Галимов и другие. В клипе запечатлены памятники татарским писателям и просветителям Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Асгату Галимзянову, Муллануру Вахитову, а также достопримечательности Казани мечеть «Аль-Маджани», Кул Шариф, театр оперы и балета.
Напомним, 19 июня Госдума в первом чтении приняла проект изменений в федеральный закон «Об образовании», касающихся изучения национальных языков. По словам главы парламентского комитета, до 18 июля ко второму чтению проект будет переработан. Он также заверил, что изучение родных языков останется в обязательной части образовательной программы. Изучение государственных языков республик предполагается сделать на добровольной основе.