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Архангельский Фестиваль уличных театров меняет площадки из-за непогоды
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Архангельский Фестиваль уличных театров меняет площадки из-за непогоды 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Места проведения Фестиваля уличных театров изменят в связи с погодой.
Солнечная погода в Архангельске сменилась на пасмурную и дождливую, а значит те выступления, что планировались под открытым небом, будут проведены в помещениях. Так, например, 20 июня зрители переместились из «Потешного двора» в Парк развлечений «НордВиль» в ТЦ «Титан Арена».
Новости о том, куда переносится место выступления любого артиста, можно увидеть в официальной группе Фестиваля уличных театров в «Вконтакте». Кроме того — можно позвонить по телефону: 8 (8182) 46-02-95.
АиФ Архангельск: последние новости
На кого сходить? В столице Поморья проходит Фестиваль уличных театров Театр на лестнице. Исследователь поморской чуди о своих выступлениях Более трёх тысяч жителей Поморья укушены клещами
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