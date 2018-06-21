Архангельский Фестиваль уличных театров меняет площадки из-за непогоды

Места проведения Фестиваля уличных театров изменят в связи с погодой.

Солнечная погода в Архангельске сменилась на пасмурную и дождливую, а значит те выступления, что планировались под открытым небом, будут проведены в помещениях. Так, например, 20 июня зрители переместились из «Потешного двора» в Парк развлечений «НордВиль» в ТЦ «Титан Арена».

Новости о том, куда переносится место выступления любого артиста, можно увидеть в официальной группе Фестиваля уличных театров в «Вконтакте». Кроме того — можно позвонить по телефону: 8 (8182) 46-02-95.