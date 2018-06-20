В Евпатории пройдет международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» 

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Международный фестиваль, основанный режиссерами Олегом и Ниной Пермяковыми, пройдет в Евпатории с 1 по 7 июля, сообщает Visit Crimea.
Этот масштабный форум — один из ведущих детских театральных фестивалей на территории СНГ, который часто называют «Детскими Каннами».
Мероприятие, история которого насчитывает более четверти века, ежегодно меняет формат, продиктованный темой. Например, участники отправлялись в импровизированное плавание на пиратском корабле и путешествие по карнавалам мира.
Каждый год программа фестиваля включает международный фотопроект «Театральная фотография», конкурс «Песня о Евпатории», настоящий футбольный матч, фестиваль капустника и бал-маскарад.