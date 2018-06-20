Идем на «Ревизор», займем места в партере!

28 июня в 23:35 у нас с вами появляется блестящая возможность сходить в театр. Причем не куда-нибудь, а в знаменитую Александринку! Для этого достаточно включить телеканал «Россия К».

Увы, Александринский театр закрывает сезон и прощается со своей легендарной постановкой. 28 июня в театре в последний раз сыграют этот знаменитый спектакль Валерия Фокина . Премьера «Ревизора» состоялась 5 октября 2002 года. Запись спектакля и предоставит нам канал «Россия К». Постановка «Ревизора» — это настоящая веха в театральной жизни. Валерия Фокина за этот спектакль удостоили Государственной премии РФ, он был награжден также Российской национальной театральной премией «Золотая Маска» и Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит». Для Фокина, считающегося подлинным знатоком творчества Гоголя, эта работа стала его первым петербургским спектаклем и третьим обращением к пьесе. Для Александринского же театра это была уже… десятая версия «Ревизора»!

По словам художественного руководителя, классические постановки обеспечивают основной сцене Александринки зал, заполненный на 95%. Гоголевский шедевр можно было бы давать еще много лет подряд. И тем не менее времена изменились, считает Валерий Фокин, новая эпоха требует нового «Ревизора». В 262-м сезоне эта редакция пьесы будет показана со сцены театра в последний раз.

Не пропустите возможность увидеть спектакль «Ревизор» 28 июня в 23:35 на телеканале «Россия К».