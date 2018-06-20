Ещё
Идем на «Ревизор», займем места в партере!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Идем на «Ревизор», займем места в партере! 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
28 июня в 23:35 у нас с вами появляется блестящая возможность сходить в театр. Причем не куда-нибудь, а в знаменитую Александринку! Для этого достаточно включить телеканал «Россия К».
Увы, Александринский театр закрывает сезон и прощается со своей легендарной постановкой. 28 июня в театре в последний раз сыграют этот знаменитый спектакль Валерия Фокина. Премьера «Ревизора» состоялась 5 октября 2002 года. Запись спектакля и предоставит нам канал «Россия К». Постановка «Ревизора» — это настоящая веха в театральной жизни. Валерия Фокина за этот спектакль удостоили Государственной премии РФ, он был награжден также Российской национальной театральной премией «Золотая Маска» и Высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит». Для Фокина, считающегося подлинным знатоком творчества Гоголя, эта работа стала его первым петербургским спектаклем и третьим обращением к пьесе. Для Александринского же театра это была уже… десятая версия «Ревизора»!
По словам художественного руководителя, классические постановки обеспечивают основной сцене Александринки зал, заполненный на 95%. Гоголевский шедевр можно было бы давать еще много лет подряд. И тем не менее времена изменились, считает Валерий Фокин, новая эпоха требует нового «Ревизора». В 262-м сезоне эта редакция пьесы будет показана со сцены театра в последний раз.
Не пропустите возможность увидеть спектакль «Ревизор» 28 июня в 23:35 на телеканале «Россия К».
Вечерняя Москва: последние новости
Роман Виктюк: Москва — территория праздника Станислав Говорухин: «Всегда считал, что зритель умнее режиссера» Угроза взрыва в здании Театра.doc не подтвердилась
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Ресторан в Китае обанкротился из-за обжор1
В кого превратились юные советские звезды1
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение