Воспитанник центра творчества «Олимп» района Люблино выиграл поездку в Сочи на фестивале «Театр слова»

Захар Антейкер из района Люблино, который занимается в центре творчества детей и молодежи «Олимп», взял Гран-при на открытом городском фестивале «Театр слова».

Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя досугового учреждения Ольга Старостина.

Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)