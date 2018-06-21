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Воспитанник центра творчества «Олимп» района Люблино выиграл поездку в Сочи на фестивале «Театр слова»
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Воспитанник центра творчества «Олимп» района Люблино выиграл поездку в Сочи на фестивале «Театр слова» 

Управа района Люблино 49 минут назад
Фото: Управа района Люблино
Захар Антейкер из района Люблино, который занимается в центре творчества детей и молодежи «Олимп», взял Гран-при на открытом городском фестивале «Театр слова».
Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя досугового учреждения Ольга Старостина.
— Захар занимается с педагогом Николаем Горбуновым в театральной студии «Золотая рыбка». Кроме Гран-при он получил бесплатную поездку в Сочи, — сказала Ольга Старостина.
Напомним, что центр творчества молодежи «Олимп» расположен по адресу улица Судакова, 11. (мю)
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