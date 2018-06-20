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В театре-студии Тимирязевки прошла премьера нового спектакля
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В театре-студии Тимирязевки прошла премьера нового спектакля 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В концертном зале 29-го корпуса состоялась долгожданная постановка «Сказка о царе Салтане» по мотивам одноименного произведения А. С. Пушкина.
К новому спектаклю актёры театральной студии главного аграрного готовились на протяжении всего учебного года: репетировали, рисовали эскизы костюмов и декораций, придумывали искромётные шутки и оригинальные реплики.
— И судя по реакции зала, наши старания не прошли зря! — считает режиссёр-постановщик спектакля Александр Минин. — С произведениями таких гениев, как Александр Пушкин, нельзя сильно экспериментировать, позволять себе вольности. Но нам нужно было придать спектаклю молодёжное звучание, внести что-то своё. И мы придумали забавную историю скоморохов, которые современным языком рассказывают сюжет известной сказки.
По словам художественного руководителя театра-студии Рената Макарова, идея спектакля родилась год назад:
— К празднованию дня рождения А. С. Пушкина мы подготовили миниатюру «У лукоморья дуб зелёный». Она понравилась и зрителям, и нам. Впоследствии на основе этого фрагмента появился полноценный спектакль. Ректор Галина Дмитриевна Золина поддержала нашу инициативу и оказала помощь в приобретении реквизита для декораций и костюмов.
Студенческий театр Тимирязевской академии существует с 1946 года. В студии ребята обучаются актёрскому мастерству, технике речи, сценическому движению — проходят программу первого курса театральных институтов. Возрастной диапазон актёров — от 15 до 60 лет, но это не мешает ни творческому процессу, ни дружеским отношениям в труппе.
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