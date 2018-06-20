Вешняковцы гуляют по летней Москве

Этим летом для получателей социальных услуг вешняковского психоневрологического интерната № 26 разработана весьма насыщенная культурная программа.

В этом месяце интернатовцы регулярно смотрят спектакли в театрах, ездят на экскурсии и просто с удовольствием прогуливаются по столице, осматривая её достопримечательности.

За последние дни они успели посмотреть спектакль «Маленький Принц», на который вешняковцев позвал НТП-Театр. Затем они ознакомились с видами оружия России и Японии, которое использовалось в период Великой Отечественной войны. А в театре «Постскриптум» им очень понравилась постановка «Прибайкальская кадриль».

Каждое мероприятие, как правило, заканчивалось прогулкой по городу. Интернатовцы побывали на Гоголевском бульваре, прошлись до Храма Христа Спасителя, увидели Триумфальные ворота, Храм Георгия Победоносца, Поклонную гору, побывали на ВДНХ.