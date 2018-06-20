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Роман Виктюк: Москва — территория праздника
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Роман Виктюк: Москва — территория праздника 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Известные москвичи в новой рубрике «Вечерки» делятся мнениями о том, как изменилась столица в последние годы.
Роман Виктюк, театральный режиссер:
В Москве исполнилась моя мечта. Я тогда только приехал из Львова и попал на улицу Горького (ныне Тверская. — «МВ»), где увидел самый ближний к Кремлю дом — в нем когда-то жил Василий Сталин. И тогда я сказал себе «Роман, никогда не смотри больше на это здание. Ты не будешь в нем жить». И теперь, когда я выхожу на балкон своей квартиры, которая располагается в том самом заветном доме, и вижу свое изображение на экране Центрального телеграфа, где показывают видео с лучшими людьми страны, то с трудом верю в реальность происходящего. Это кажется прекрасным сном, который может исчезнуть.
Никогда не нужно загадывать или бояться — если вы достойны, все придет само.
Я живу в центре столицы. Это та часть города, где постоянно проходят разные массовые мероприятия.
Это и есть настоящая жизнь! Толпа бурлит и веселится, и праздник одерживает уверенную победу над бытом.
В последнее время главным местом столицы для меня стал парк «Сокольники». За последние годы он превратился в центр культуры, и даже трава и небо в этом месте выглядят особенными. К тому же рядом с ним располагается то, что является для меня важнейшим местом в мире — мой театр! К слову, о театрах. Я бы очень хотел, чтобы театры, большинству которых уже не один десяток лет, отреставрировали. Необходимо привести здания к тому виду, в котором их представляли себе архитекторы во время проектирования.
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