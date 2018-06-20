Райкин рассказал, почему говорить о новой роли — плохая примета

Художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин рассказал о своем негативном отношении к красивым словам о грядущих премьерах, передает НСН.

"Красивее всего звучат рассказы про спектакли, которые потом не получаются. Накануне премьеры артисту не хочется говорить о том, что он хотел сыграть. Это очень хорошая ситуация для последующей лажи — чтобы совсем ничего не получилось на сцене, после того как красочно рассказал об этом.

Красивые слова о постановке никому не помешают потом сделать полное дерьмо. Я замолкаю, если за месяц до премьеры у меня спросить о том, что я хотел сказать своей ролью", — отметил народный артист России.