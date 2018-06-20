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Наступает «Яркое лето»
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Наступает «Яркое лето» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Нынешнее лето обещает быть не очень жарким, но зато очень ярким!
Телеканал «МУЛЬТ» и телеком-оператором «Дом.ru» начинают сезон праздничных концертов «Яркое лето». В этом году они пройдут в четырех городах России: Казани (10.06), Липецке (23.06), Воронеже (24.06) и Перми (30.06).
Детей и их родителей ждет театрализованное интерактивное представление с участием персонажей мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Белка и Стрелка», «Смешарики», «Барбоскины», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг». Малыши станут частью большого спектакля и помогут любимым героям преодолеть препятствия, чтобы раздобыть яркие краски и вернуть лето в свой город. Дети смогут не только увидеть Лунтика, Смешариков, Барбоскиных, Ми-ми-мишек, Белку и Стрелку на сцене, но и сфотографироваться с ними во время спектакля. В финале представления мультгерои вместе со зрителями создадут волшебную картину под гимн канала «МУЛЬТ». Организаторы приготовили много интересных конкурсов, активные участники которых получат призы. Ведущими концерта станут Аркадий Паровозов, Саша и Маша — главные герои популярного мультсериала «Аркадий Паровозов спешит на помощь».
В этом году «Яркое лето» проходит уже в четверый раз. За 3 года проведения спектакль посетил Пензу, Чебоксары, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Красноярск, Энгельс, Ростов-на-Дону, Рязань, и собрал вокруг себя более 40 000 зрителей.
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