Константин Райкин признался в любви Баку

Народный артист России Константин Райкин считает Баку «буквально» родным городом. Об этом он сообщил после гастролей во время встречи с журналистами.

«Там жили мои родные люди. Самые близкие, мои родственники. Потом обстоятельства моей жизни поменялись», — поделился он воспоминаниями.

Как оказалось, Баку обожал и его отец — великий Аркадий Райкин , потому что в этом городе «была замечательная публика».

«Это же был такой многоконфессионный, многокультурный город. Там были перемешаны разные национальности, культуры. Это был один из самых любимых его городов», — рассказал известный артист.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Баку, Айзербайджан

Позже сам Константин Аркадьевич был в Баку на гастролях с театром «Современник», где он работал. Однако, с сожалением заметил он, потом был огромный перерыв.

«Сейчас мы были там, и город сильно изменился. Нельзя сказать, что неузнаваемо. Конечно, я его узнаю и даже неплохо знаю. Но он удивительно расцвел», — восхитился артист и художественный руководитель театра «Сатирикон».

По его словам, молодые актёры театра были в восторге от города и ему это было приятно. Артист признался, что публика по-прежнему замечательная, а гастроли прошли с большим успехом. Он также не стал скрывать, что с удовольствием снова отправился бы на гастроли в Баку и представил другие спектакли.