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Константин Райкин признался в любви Баку
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Константин Райкин признался в любви Баку 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Народный артист России Константин Райкин считает Баку «буквально» родным городом. Об этом он сообщил после гастролей во время встречи с журналистами.
«Там жили мои родные люди. Самые близкие, мои родственники. Потом обстоятельства моей жизни поменялись», — поделился он воспоминаниями.
Как оказалось, Баку обожал и его отец — великий Аркадий Райкин, потому что в этом городе «была замечательная публика».
«Это же был такой многоконфессионный, многокультурный город. Там были перемешаны разные национальности, культуры. Это был один из самых любимых его городов», — рассказал известный артист.
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Баку, Айзербайджан
Позже сам Константин Аркадьевич был в Баку на гастролях с театром «Современник», где он работал. Однако, с сожалением заметил он, потом был огромный перерыв.
«Сейчас мы были там, и город сильно изменился. Нельзя сказать, что неузнаваемо. Конечно, я его узнаю и даже неплохо знаю. Но он удивительно расцвел», — восхитился артист и художественный руководитель театра «Сатирикон».
По его словам, молодые актёры театра были в восторге от города и ему это было приятно. Артист признался, что публика по-прежнему замечательная, а гастроли прошли с большим успехом. Он также не стал скрывать, что с удовольствием снова отправился бы на гастроли в Баку и представил другие спектакли.
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