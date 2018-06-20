Памятник Роберту Рождественскому установили в селе на Алтае 

БАРНАУЛ, 20 июн — РИА Новости. Двухметровый бронзовый памятник Роберту Рождественскому, изготовленный Зурабом Церетели, установлен на родине поэта, в селе Косиха Алтайского края, сообщило правительство региона.
Открытие монумента состоится 23 июня, в последний день «Рождественских чтений» — фестиваля, посвященного памяти поэта, его творчеству и поддержке современных авторов.
"Помимо открытия памятника пройдут концерт, фестиваль национальных культур, состязания поэтов и певцов. Завершатся «Рождественские чтения» праздничным салютом", — говорится в сообщении.
"Рождественские чтения" в Барнауле
Начнутся «Рождественские чтения» 21 июня в Барнауле концертом, в котором песни на стихи поэта исполнят артисты из Омска. На следующий день в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая состоится открытие литературного фестиваля, а также встреча с лауреатами губернаторской литературной премии имени Рождественского. После на площади перед Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина пройдет концертная программа с участием дочери поэта Екатерины Рождественской, актеров театра и кино Анны Якуниной и Максима Аверина, певца Владислава Косарева и поэта Виктора Кирюшина. Участие в фестивале также примет врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
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