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На Безымянке появится свой театр
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На Безымянке появится свой театр 

Волга Ньюс 2 часа назад
Для Самарской области новый театр станет пятнадцатым по счету. Это много или мало? Если взять, к примеру, равный по населению Екатеринбург, то там работают 24 театра разного подчинения, в целом же по Свердловской области — 35 театров. В Самаре театров не много, их можно пересчитать по пальцам, и все они сосредоточены в исторической части города. Домом для Молодежного станет бывший кинотеатр «Россия» на улице Чернореченской, но случится это лишь года через два, здание требует серьезной реконструкции. А пока театр приютит у себя Дворец творчества им. Литвинова. В его распоряжении два здания — ДК на площадки Кирова, и ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе. В любом случае, это те территории Самары, в которых еще не живал стационарный профессиональный театр.
Молодежный драматический театр начнет свою деятельность с 15 августа — в этот день артистов ожидает первый сбор труппы. В сентябре театр откроет свои двери для зрителя. А пока 20 июня в здании Публичной библиотеки прошло первое организационное собрание, на котором представитель отдела кадров перечислила список документов, необходимых для приема — СНИЛС, ИНН, паспорт… так просто, буднично, даже скучно. Хотя на самом деле момент исторический, судьбоносный, если учесть, что все будущие актеры только вчера, не фигурально выражаясь, а реально, вчера — накануне собрания сдали последние экзамены. В состав нового театра полностью вошел выпускной курс Ирины Сидоренко — завкафедрой актерского искусства Самарского института культуры.
"Такие примеры, когда под курс института открывается театр, существуют, — говорит председатель самарского отделения СТД Владимир Гальченко, — но все это столичные примеры, и их не так много. В Москве за всю историю было открыто только пять таких театров, в Петербурге — один. Среди региональных мы первые. Мы сделали это и надеемся, что с нас будут брать пример другие регионы".
Новый театр начинается не с нуля. Художественный руководитель Ирина Сидоренко, главный режиссер театра Александр Мальцев и актеры входят в свой театр с готовым репертуаром. На сегодняшний день это 12 «одетых, обутых» с готовыми декорациями и костюмами спектаклей. Многие самарские зрители наверняка видели эти постановки в Учебном театре Самарского института культуры. Это мюзикл «Кентервильский призрак» по мотивам рассказа Оскара Уайльда, это «Безрукий из Спокана» по Мартину МакДонаху. Как рассказала Ирина Сидоренко, спектакль уже приглашен в Пермь на международный фестиваль Мартина МакДонаха.
Спектакль на военную тему «Помним о ставших легендою днях…» приглашен в Будапешт, поездку планируют на май 2019 года. Другой спектакль курса и одновременно нового молодежного театра «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева уже был показан на театральном фестивале TeArT в Челябинске, где стал обладателем Гран-при. Со спектаклем «Пластические мистерии» по поэме Лермонтова «Демон» курс Ирины Сидоренко объездил несколько городов, спектакль был показан в Москве, в Копенгагене (Дания) и в Будапеште (Венгрия). Присутствуют в репертуаре театра и детские постановки, например, спектакль «Детские секреты» по стихам самарской писательницы Светланы Егоровой уже совсем скоро отправится на международный фестиваль в Евпаторию.
Волга Ньюс: последние новости
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