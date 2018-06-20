На Безымянке появится свой театр

Для Самарской области новый театр станет пятнадцатым по счету. Это много или мало? Если взять, к примеру, равный по населению Екатеринбург, то там работают 24 театра разного подчинения, в целом же по Свердловской области — 35 театров. В Самаре театров не много, их можно пересчитать по пальцам, и все они сосредоточены в исторической части города. Домом для Молодежного станет бывший кинотеатр «Россия» на улице Чернореченской, но случится это лишь года через два, здание требует серьезной реконструкции. А пока театр приютит у себя Дворец творчества им. Литвинова. В его распоряжении два здания — ДК на площадки Кирова, и ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе. В любом случае, это те территории Самары, в которых еще не живал стационарный профессиональный театр.

Молодежный драматический театр начнет свою деятельность с 15 августа — в этот день артистов ожидает первый сбор труппы. В сентябре театр откроет свои двери для зрителя. А пока 20 июня в здании Публичной библиотеки прошло первое организационное собрание, на котором представитель отдела кадров перечислила список документов, необходимых для приема — СНИЛС, ИНН, паспорт… так просто, буднично, даже скучно. Хотя на самом деле момент исторический, судьбоносный, если учесть, что все будущие актеры только вчера, не фигурально выражаясь, а реально, вчера — накануне собрания сдали последние экзамены. В состав нового театра полностью вошел выпускной курс Ирины Сидоренко — завкафедрой актерского искусства Самарского института культуры.

"Такие примеры, когда под курс института открывается театр, существуют, — говорит председатель самарского отделения СТД Владимир Гальченко , — но все это столичные примеры, и их не так много. В Москве за всю историю было открыто только пять таких театров, в Петербурге — один. Среди региональных мы первые. Мы сделали это и надеемся, что с нас будут брать пример другие регионы".

Новый театр начинается не с нуля. Художественный руководитель Ирина Сидоренко, главный режиссер театра Александр Мальцев и актеры входят в свой театр с готовым репертуаром. На сегодняшний день это 12 «одетых, обутых» с готовыми декорациями и костюмами спектаклей. Многие самарские зрители наверняка видели эти постановки в Учебном театре Самарского института культуры. Это мюзикл «Кентервильский призрак» по мотивам рассказа Оскара Уайльда , это «Безрукий из Спокана» по Мартину МакДонаху . Как рассказала Ирина Сидоренко, спектакль уже приглашен в Пермь на международный фестиваль Мартина МакДонаха.