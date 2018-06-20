Музыкальный, современный и яркий «Сирано де Бержерак»: в Театре для детей и молодежи по-новому прочитали классику

Спектакль «Сирано де Бержерак» вологодский Театр для детей и молодежи готовит специально для 14-х «Голосов истории». «Театр и время» — такова тема этого фестиваля. В спектакле она раскрывается особенно ярко.

Актеры прямо на сцене настраивают свои инструменты. Здесь они — не просто лицедеи, а юные французские романтики: поэты и молодые барды. А сами подмостки ТЮЗа на время стали залом «Бургундского отеля» 1640-х годов. Театр в театре или реальная жизнь, которой живут персонажи пьесы. В этом предстоит разобраться зрителю. У каждого героя в руках маска, не выражающая никаких эмоций. За ней и скрывают свои чувства герои. Да и сами персонажи современны и близки каждому актеру и зрителю.

«Роксана в нашем спектакле — современная девушка, которая ходит в гриндерах, с яркой прической и макияжем. Она предстает сначала девчонкой, очень остроумной, яркой, но при этом она остается легкой, женственной. Но к концу спектакля из остроумной девчонки она превращается во взрослую мудрую женщину», — рассказывает исполнительница роли Роксаны, актриса Театра для детей и молодежи Анастасия Латкина.

Именно в нее — Роксану, и влюблен молодой поэт Сирано дэ Бержерак. Но физический недостаток — большой нос — становится помехой в отношениях молодых людей. Ко всему прочему щеголи подшучивают над его уродством. На их колкости он отвечает блистательными монологами, но перед взором красавицы Роксаны робеет. Влюбленным помогает служанка Сильвета. Хотя в самой пьесе ее нет, в постановке вологодского театра она — один из главных персонажей. Интересный опыт и для самой актрисы.

«У меня появилось новое хобби — в каждом спектакле я играю на новом музыкальном инструменте. И в этот раз я играю на флейте поперечной. Первый раз я взяла инструмент месяц назад. Вообще фестиваль — это всегда очень интересно, приезжают новые люди, критики, проходят интересные мастер-классы», — поделилась исполнительница роли Сильветы, актриса Театра для детей и молодежи Екатерина Чаукина

Сама пьеса была написана Ростаном в конце XIX века. События, которые в ней происходят, датируются 17-м столетием, а играют вековые страсти современные актеры. Да и сам прообраз Сирано де Бержерака невыдуманный. История рассказывает о несостоявшейся любви поэта, драматурга, философа, физика и астронома Сирано.

«Во все века любовь, дружба, порядочность, предательство, взаимоотношение поэта, художника с властью всегда были актуальны. И тогда, и сейчас молодые люди бунтовали, не соглашались, спорили со старшими, самоутверждались, а когда сами становились отцами, точно также не понимали своих детей, так что это было во все века», — подчеркнул режиссер-постановщик спектакля, народный артист РФ Борис Гранатов

Готовиться к премьере начали в конце апреля. Изначально это не было классическим прочтением пьесы. Это некий «театр в театре», где нет 4-й стены и актеры буквально разговаривают со своим зрителем. И сами же превращаются в зрителей своего — маленького — театра.

«На глазах у зрителей происходит смена театрального стиля, уходит театр мелодекламации, театр не очень живой, на его смену приходит театр эмоциональный, театр чувственный, театр живого слова, театр сердца», — рассказал ассистент режиссера спектакля «Сирано де Бержерак» Сергей Закутин

Такие разные театры — классические, пантомимы и кукольные — смогут увидеть и оценить вологжане на фестивале «Голоса истории». Свою творческую программу представят 23 театра из 11 регионов России, а также зарубежные коллективы из Чехии, Болгарии и Армении. Спектакли проходят на трех площадках в Вологде, Кириллове и Череповце. Театральный марафон продлится до 27 июня.