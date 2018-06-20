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Юная певица из Рязанского приняла участие в Олимпиаде искусств
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Юная певица из Рязанского приняла участие в Олимпиаде искусств 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Воспитанница центра «Аист» Рязанского района Екатерина Клинцова приняла участие в Олимпиаде искусств — 2018, которая проходила на базе Московского городского университета (МГПУ).
Об этом рассказали в администрации центра.
— Мы уверены, что при таких же интенсивных занятиях в студии «Орфей» под руководством актера театра и кино Олега Зимина следующий год станет более богатым на призовые места, — отметил сотрудник центра.
Напомним, что досугово-спортивный центр «Аист» расположен по адресу Мещерский переулок, дом 2, корпус 5. (мю)
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