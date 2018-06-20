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В Калининградском областном драмтеатре приступили к ремонту сцены
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В Калининградском областном драмтеатре приступили к ремонту сцены 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В самом большом театре региона впервые за 58 лет приступили к ремонту сцену. Об этом в своём Facebook сообщила пресс-секретарь Калининградского областного драмтеатра Лидия Пименова.
“У нас сломали сцену! Большую сцену в самом большом театре региона. Впервые за полвека планшет меняют”, — написала Пименова в соцсети.
По её словам, ремонтные работы продлятся до 20 сентября. Дольше нельзя — уже 21 сентября в области начнутся гастроли Забайкальского драматического театра.
“Они первыми сыграют на новой сцене. И это будет комедия «Забайкальская кадриль», — рассказала «Клопс» Пименова.
Ранее стало известно, что В Калининградском драмтеатре потратят 11 млн на обустройство сцены из орегонской сосны. Деньги на капитальный ремонт выделило региональное правительство
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