В Калининградском областном драмтеатре приступили к ремонту сцены

В самом большом театре региона впервые за 58 лет приступили к ремонту сцену. Об этом в своём Facebook сообщила пресс-секретарь Калининградского областного драмтеатра Лидия Пименова.

“У нас сломали сцену! Большую сцену в самом большом театре региона. Впервые за полвека планшет меняют”, — написала Пименова в соцсети.

По её словам, ремонтные работы продлятся до 20 сентября. Дольше нельзя — уже 21 сентября в области начнутся гастроли Забайкальского драматического театра.

“Они первыми сыграют на новой сцене. И это будет комедия «Забайкальская кадриль», — рассказала «Клопс» Пименова.

Ранее стало известно, что В Калининградском драмтеатре потратят 11 млн на обустройство сцены из орегонской сосны. Деньги на капитальный ремонт выделило региональное правительство